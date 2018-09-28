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Победоносный Чалов. Оценки матча "Оренбург" - ЦСКА

Победоносный Чалов. Оценки матча "Оренбург" - ЦСКА9-й тур РПЛ начался с победы армейцев в Оренбурге. Rusfootball.info оценил действиях футболистов обоих клубов.














"Оренбург"


Евгений Фролов 3.0 Фролову не удалось потащить третий пенальти подряд в этом сезоне. В других эпизодах Фролов грамотно выбирал позицию, справляясь таким образом с ударами футболистов ЦСКА

Андрей Малых 3.0 Очень активно начал встречу. Подключился дважды к атакам: первый раз удар оказался выше цели, а второй закончился неудачным прострелом. После часа игры был заменен.

Адесойе Ойеволе, Сильве Бегич, Дмитрий Андреев 3.5 Темнокожий россиянин уверенно действовал у своих ворот, оттеснял корпусом оппонентов, прерывал передачи. Эффективно выбирался на чужую половину поля. Бегич и Андреев, как и их партнер, не допускали оплошностей. ЦСКА почти не создал моментов в штрафной оренбуржцев.

Сергей Терехов 3.0 Через его зону пришла передача, которая привела к пенальти. Но если брать другие моменты, то Терехов умело справился с Марио Фернандесом. А также защитник отметился парочкой хороших передач в чужую штрафную.

Вадим Афонин 2.5 Опорник совершил грубую ошибку, выставив высоко ногу – закончилось все пенальти. В целом, не самая плохая игра, но пенальти – оказался фатальным для хозяев.

Даниэль Мишкич, Денис Попович 3.0 Пара балканских футболистов неплохо держали мяч в центре поля, переводили на атакующих футболистов. У Поповича был реальный шанс сравнять, но пробить из-за пределов штрафной в пустые ворота не получилось.

Алексей Сутормин 3.5 Мощный матч Сутормина. Обилие открываний, ударов по воротам. Доставил больше всех проблем из Оренбурга защите ЦСКА. В первом тайме имел отличный голевой шанс – спас Игорь Акинфеев.

Андрей Козлов, Джордже Деспотович 3.0 Деспотович гораздо больше принес пользы в оттяжке. У ворот опасности от него практически не исходило. Козлов вышел на замену и основное время провел в борьбе за верховые мячи. Не всегда удачно.


ЦСКА


Игорь Акинфеев 3.5 Голкипер сборной очень много сегодня трудился на выходах, учитывая огромной поток передач с флангов. А вот на ленточке пришлось выручать всего пару раз, но в эпизоде с Суторминым сыграл выше всяких похвал.

Марио Фернандес 3.5 В этой встрече ЦСКА больше старался играть через центр и левый фланг, однако именно после подключения и навеса Марио был назначен пенальти. В обороне почти не ошибался.

Никита Чернов 3.5 Не самый простой матч для обороны армейцев. Российский защитник в первые полчаса допустил несколько позиционных ошибок, которые могли закончиться голевыми ударами Сутормина. В дальнейшем был надежен.

Бекао 3.5 Сегодня Бекао играл намного чище, чем со «Спартаком», хотя разок уронил Чиркина в своей штрафной, но до пенальти дело не дошло. Выигрывал неоднократно единоборства у нападающих «Оренбурга».

Кирилл Набабкин 3.0 «Оренбург» усиленно штурмовал фланг Кирилла Набабкина и временами получалось строить перспективные и опасные атаки. Кирилл не всегда отбирал мяч, а порой терял зону, через которую врывались соперники.

Яка Бийол 3.0 Не самый сильный матч словенца в этом сезоне. Не всегда успевал за оппонентами и не прерывал опасные передачи на нападающих в штрафную.

Ильзат Ахметов 3.0 Новичок армейцев часто попадал в центр внимания. Хорошо открывался под передачи партнеров, бил неточно по воротам и очень неудачно сам делал обостряющие передачи.

Алан Дзагоев 2.5 Лидер армейцев продолжает проседать на фоне молодых партнеров. Удары не получались – чаще блокировали, да и с острыми переводами не выходило.

Никола Влашич 3.5 У хорватского полузащитника отлично получалось двигать мяч низом, большинство моментов было создано качественными короткими передачами. А вот с забросами все обстояло крайне плохо.

Иван Обляков 3.5 У Облякова гораздо лучше получился матч в Оренбурге, нежели со «Спартаком». Облякову дали больше свободы в полузащите – это привело к нескольким хорошим моментам для партнеров.

Федор Чалов 4.0 Российский нападающий создал седьмой мяч в сезоне. Вышло так, что Федору удалось самому заработать пенальти и реализовать его. Нападающий умело подыгрывал партнерам и дважды опасно бил по воротам.

Жамалетдинов, Сигурдссон, Ефремов б/о Вышедшие на замену футболисты серьезно не повлияли на ход встречи.
Теги: Оренбург ЦСКА
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