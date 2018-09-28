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Сергей Терехов: cудьи устроили цирк, а ЦСКА - ничем не примечательная команда

Защитник «Оренбурга» Сергей Терехов после поражения от ЦСКА (0:1) в домашнем матче 9-го тура российской Премьер-Лиги раскритиковал судейство.

Единственный гол в прошедшей игре на 32-й минуте забил Федор Чалов, реализовавший пенальти.

«Дело, я считаю, в необъективном судействе. Одинаковые моменты трактуют по-разному. Боковой судья машет, кричит, что пенальти, потом он сваливает всю ответственность на главного судью. Главный судья говорит: «Боковой мне показал». Вообщем устроили тут, так сказать, цирк и потом, улыбаясь, уходят с поля. Ну, свое дело сделали, — они победили.

Понравился ли соперник? Обычный соперник, ничем не примечательная команда. Считаю, что такие клубы мы должны дома обыгрывать и обыгрывать уверенно.

Болельщики чувствовали ход игры. Видели, что мы превосходили ЦСКА, поэтому гнали вперед всеми силами. Мы старались, создавали моменты, но чуть-чуть не повезло в концовке», — заявил Терехов в видеоинтервью пресс-службе «Оренбурга».

Sport24
Теги: ЦСКА Оренбург
Вчера, 22:32
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(8)
№22 Написал: Nevalyashka Nevalyashka (Сегодня, 00:00) #
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Болеет за:
«Реал»
Але, прием, ногой в голову уже не пенальти?)
Регистрация: 31.03.2015 [жалоба]
№21 Написал: Manchester United (Вчера, 23:54) #
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Болеет за:
«МЮ»
Цитата: Batman
Цитата: Manchester United
Искал и не нашел

Ну да, сайт РПЛ не для тупых laughing

My Webpage

для особо тупых,он с 2008 года проводится))
My WebpageМожешь даже плюсануть свое гороховое чемпионство,только все равно Спартак и Динамо самые титулованные,Спартак 4х кратный чемпион нового формата и пятикратный чемпион старого формата турнира дублеров,а вы говно и при новом формате не разу его не выигрывали))
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№20 Написал: Batman (Вчера, 23:49) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Manchester United
Искал и не нашел

Ну да, сайт РПЛ не для тупых laughing

My Webpage
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
№19 Написал: Manchester United (Вчера, 23:35) #
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Болеет за:
«МЮ»
Цитата: Batman
Знатный писдабол, проверь, кто в 2005 Молодёжное первенство выиграл.

Искал и не нашел,ССылку дай,тебе говорят НИ РАЗУ!Спартак 4х кратный чемпион Молодежного первенства My Webpage

Цитата: CSKA-180505
Где-то пенсионеры помогают молодежке выиграть в большинстве(судейском) еле-еле,а где-то в основном турнире молодежь возит миллионеров свиным рылом по полю в основном турнире!Каждому свое...

Еще раз говорю,баранья твоя голова,счет на табло,кого там возили рылом,так ослов))
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№18 Написал: Batman (Вчера, 23:21) #
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Болеет за:
ЦСКА
Manchester United,
Знатный писдабол, проверь, кто в 2005 Молодёжное первенство выиграл.

Manchester United,
Раз самые крутые вы, то что же не вы в Юношеской лиге чемпионов?)
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
№17 Написал: CSKA-180505 Североморск (Вчера, 23:18) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Manchester United
знатно остановили лошадиный галоп)

Где-то пенсионеры помогают молодежке выиграть в большинстве(судейском) еле-еле,а где-то в основном турнире молодежь возит миллионеров свиным рылом по полю в основном турнире!Каждому свое... laughing

Терехов по уровню допоепизма явный болела спама,к гадалке не ходи... laughing
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
№16 Написал: molot327 Москва (Вчера, 23:09) #
  • 0
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: fd65
Устами защитника Оренбурга глаголит истина.....

Свиная "истина"...


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№15 Написал: Manchester United (Вчера, 23:07) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: Batman
Писдатая молодёжь Глушак и Ещёнко, песочек подмети за ними. А в чемпе молодёжек мы на ПЕРВОМ месте

а кого это волнует кто играл,кто там был сослан в дубль и тд,счет на табло,лови струю ослег))Какое первое место,вы его ни разу в жизни не выигрывали,самые титулованные клубы у молодежи Спартак и Динамо,а вы УВЫ sweat_smileготовь авоську к Реалу)
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№14 Написал: Batman (Вчера, 23:01) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Manchester United
в молодежном первенстве от Спартака

Писдатая молодёжь Глушак и Ещёнко, песочек подмети за ними. А в чемпе молодёжек мы на ПЕРВОМ месте, да и в РПЛ уже выше вас. Лови конскую какаху на бошку сверху laughing
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
№13 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Вчера, 23:01) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Таких-бы Тереховых в Сборную...был-бы англицкий футбол.....пацан рубится на поляне, ноги не убирает, в отличии от Смолова и прочих...а не объективность, смотри два эпизода с Конифеем и зацепом...
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№12 Написал: Manchester United (Вчера, 22:59) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: Batman
Со свиночпоком вас в шайбе от ЦСКА

на футбольном сайте ты про хоккей вспомнил?)Вам все равно не светит кубок Гагарина с вашим раздутым бюджетом,вынесут снова smile С конечпоком тебя в молодежном первенстве от Спартака,знатно остановили лошадиный галоп)
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№11 Написал: Marlboro Москва (Вчера, 22:54) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Лукоморье,
Batman,
Лысая свинья, а зачем ты с двух ников пишешь )?


--------------------
Зениту - Слава ! Вперьееееть - Зенииить !
p.s. Почему болельщики зенита - стукачи?
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№10 Написал: Batman (Вчера, 22:53) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Manchester United,
Со свиночпоком вас в шайбе от ЦСКА. Сегодня ещё питерское Динамо вас второй раз подряд чпокнуло в матче молодежек
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
№9 Написал: Manchester United (Вчера, 22:50) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: Лукоморье
Так сколько Оренбург забил то при преимуществе? Ноль? О чем тогда говорить

А сколько моментов создал голевых цска?НОЛЬ
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№8 Написал: Лукоморье Россия (Вчера, 22:46) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Большего бреда не читал.
Болельщики чувствовали ход игры. Видели, что мы превосходили ЦСКА, поэтому гнали вперед всеми силами. Мы старались, создавали моменты, но чуть-чуть не повезло в концовке

Так сколько Оренбург забил то при преимуществе? Ноль? О чем тогда говорить. При счете 1 - 1 можно говорить о судействе. Сами ничего не забили, а гонору как от Реала.


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Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Диагноз - ромб головного мозга.
Регистрация: 3.11.2013 [жалоба]
№7 Написал: Batman (Вчера, 22:46) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: utekay
тухленькая...чуть

Вонь бомжары
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
№6 Написал: Manchester United (Вчера, 22:46) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«МЮ»
Все по делу
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№5 Написал: utekay Россия (Вчера, 22:44) #
  • -8
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
тухленькая...чуть лучше свинарни, но ненамного


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№4 Написал: fd65 (Вчера, 22:43) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Устами защитника Оренбурга глаголит истина.....
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№3 Написал: Lino (Вчера, 22:42) #
  • -1
  •  (13)
Болеет за:
ЦСКА
Терехов, похоже, завсегдатай Русфутбола. Ну скажи честно -счёт на табло, играли грубо, мастерства не хватило, соперник был сильнее... в следующий раз постараемся сыграть сильнее. А то одна и та же волынка и дудят, и дудят...
Регистрация: 19.08.2018 [жалоба]
№2 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Вчера, 22:40) #
  • -4
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Терехов прав, Безбородов домик строит...
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№1 Написал: voron (CSKA) Москва (Вчера, 22:40) #
  • -2
  •  (14)
Болеет за:
ЦСКА
Вот так Бомбанул парниша
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
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