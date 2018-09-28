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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Сергей Терехов: cудьи устроили цирк, а ЦСКА - ничем не примечательная команда
Защитник «Оренбурга» Сергей Терехов после поражения от ЦСКА (0:1) в домашнем матче 9-го тура российской Премьер-Лиги раскритиковал судейство.
Единственный гол в прошедшей игре на 32-й минуте забил Федор Чалов, реализовавший пенальти.
«Дело, я считаю, в необъективном судействе. Одинаковые моменты трактуют по-разному. Боковой судья машет, кричит, что пенальти, потом он сваливает всю ответственность на главного судью. Главный судья говорит: «Боковой мне показал». Вообщем устроили тут, так сказать, цирк и потом, улыбаясь, уходят с поля. Ну, свое дело сделали, — они победили.
Понравился ли соперник? Обычный соперник, ничем не примечательная команда. Считаю, что такие клубы мы должны дома обыгрывать и обыгрывать уверенно.
Болельщики чувствовали ход игры. Видели, что мы превосходили ЦСКА, поэтому гнали вперед всеми силами. Мы старались, создавали моменты, но чуть-чуть не повезло в концовке», — заявил Терехов в видеоинтервью пресс-службе «Оренбурга».
Sport24
Единственный гол в прошедшей игре на 32-й минуте забил Федор Чалов, реализовавший пенальти.
«Дело, я считаю, в необъективном судействе. Одинаковые моменты трактуют по-разному. Боковой судья машет, кричит, что пенальти, потом он сваливает всю ответственность на главного судью. Главный судья говорит: «Боковой мне показал». Вообщем устроили тут, так сказать, цирк и потом, улыбаясь, уходят с поля. Ну, свое дело сделали, — они победили.
Понравился ли соперник? Обычный соперник, ничем не примечательная команда. Считаю, что такие клубы мы должны дома обыгрывать и обыгрывать уверенно.
Болельщики чувствовали ход игры. Видели, что мы превосходили ЦСКА, поэтому гнали вперед всеми силами. Мы старались, создавали моменты, но чуть-чуть не повезло в концовке», — заявил Терехов в видеоинтервью пресс-службе «Оренбурга».
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