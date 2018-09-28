Билет на гостевой матч против "Рубина" будет стоить для болельщиков "Крыльев Советов" 100 рублей

В понедельник, 1 октября в рамках 9-го тура РПЛ "Крылья Советов" на выезде сыграют с "Рубином".Матч состоится на "Казань Арене" и начнется в 20:30 по самарскому времени (19:30 по местному). Вход на гостевой сектор для болельщиков самарского клуба будет платным и составит 100 рублей. Билеты можно будет приобрести в гостевой кассе "Казань Арены" за два часа до начала матча (к гостевым кассам можно выйти через подземный переход со стороны ул.Ямашева).