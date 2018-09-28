Новости партнеров

Билет на гостевой матч против "Рубина" будет стоить для болельщиков "Крыльев Советов" 100 рублей

В понедельник, 1 октября в рамках 9-го тура РПЛ "Крылья Советов" на выезде сыграют с "Рубином".

Матч состоится на "Казань Арене" и начнется в 20:30 по самарскому времени (19:30 по местному). Вход на гостевой сектор для болельщиков самарского клуба будет платным и составит 100 рублей. Билеты можно будет приобрести в гостевой кассе "Казань Арены" за два часа до начала матча (к гостевым кассам можно выйти через подземный переход со стороны ул.Ямашева).

"Крылья советов"
Теги: Рубин Крылья Советов
Вчера, 23:50
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.