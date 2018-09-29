"Спартак" и компания Nissan продлили договор о сотрудничестве.В рамках официального партнерства компания Nissan передала в пользование команде, главному тренеру Массимо Каррере и персоналу клуба парк автомобилей. Сотрудники и игроки футбольного клуба получили кроссоверы Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano."Вот уже четвертый год ФК "Спартак-Москва" плодотворно сотрудничает с Nissan. Наш партнер предоставил нам целый парк комфортабельных, просторных и надежных автомобилей с поистине спортивным характером, которые мы с удовольствием постоянно используем в профессиональной деятельности. За это время нас с автоконцерном Nissan объединила работа над совместными акциями и конкурсами. Мы все хорошо помним их: #ДЛЯНАСТОЯЩИХФАНАТОВ,#ЗадайВопросФутболисту и другие. Но надеюсь, что самое интересное и взаимовыгодное сотрудничество еще впереди!", - сказал коммерческий директор "Спартак" Александр Атаманенко.