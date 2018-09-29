Педро Роша проведет автограф-сессию

Перед матчем 9-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Ростовом" состоится автограф-сессия нападающего красно-белых Педро Роши.Бразилец будет общаться с болельщиками с 17.15 до 18.45 (время московское) на нижнем ярусе трибуны C "Открытие Арены". Матч "Спартак" - "Ростов" начнется в 19.00.