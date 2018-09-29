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Педро Роша проведет автограф-сессию

Перед матчем 9-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Ростовом" состоится автограф-сессия нападающего красно-белых Педро Роши.

Бразилец будет общаться с болельщиками с 17.15 до 18.45 (время московское) на нижнем ярусе трибуны C "Открытие Арены". Матч "Спартак" - "Ростов" начнется в 19.00.

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? Красно-белые, перед матчем #СпартакРостов состоится автограф-сессия нападающего ?? Педро @perocha99 Роши! ? Педро будет ждать вас с 17:15 до 18:45 нижний ярус трибуны C. ? ? Также вас ждет наша традиционная развлекательная программа: мастер-классы, анимации, конкурсы и активности от партнёров клуба. ? ? Вход для зрителей откроется в 17:00! Приходите и поддержите команду! ?? ? Напоминаем вам, что билеты на игру вы можете купить ?? ticket.spartak.com — #спартакростов #спартак #spartak #fcsm #фксм #рпл #rpl #краснобелые #впередспартак #педророша

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Теги: Педро Роша Спартак
Сегодня, 12:10
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№1 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 12:21) #
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Болеет за:
«Спартак»
Автограф-сессия,чтобы,хоть что-то,осталось в памяти благодарных болельщиков...
Регистрация: 14.02.2007 [жалоба]
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