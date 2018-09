Педро Роша проведет автограф-сессию

View this post on Instagram

? Красно-белые, перед матчем #СпартакРостов состоится автограф-сессия нападающего ?? Педро @perocha99 Роши! ? Педро будет ждать вас с 17:15 до 18:45 нижний ярус трибуны C. ? ? Также вас ждет наша традиционная развлекательная программа: мастер-классы, анимации, конкурсы и активности от партнёров клуба. ? ? Вход для зрителей откроется в 17:00! Приходите и поддержите команду! ?? ? Напоминаем вам, что билеты на игру вы можете купить ?? ticket.spartak.com — #спартакростов #спартак #spartak #fcsm #фксм #рпл #rpl #краснобелые #впередспартак #педророша