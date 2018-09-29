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"Краснодар" отказался продать своего 19-летнего воспитанника в клуб Серии А

"Удинезе" пытался приобрести у "Краснодара" 19-летнего полузащитника Алекса Мацукатова.

Итальянский клуб предлагал аренду с возможностью выкупа в размере 500 тысяч евро, а также 30% от будущей продажи. Руководство быков ответило отказом.

19-летний Мацукатов в нынешнем сезоне выступает за "Краснодар-2" в ФНЛ и провел за клуб 10 матчей, в которых отдал один результативный пас.

В прошлом году Мацукатов отыграл 16 матчей за молодежку "Краснодара" и забил 2 гола.

Calciomercato
Теги: Краснодар Удинезе
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