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Михаил Боярский: Семак должен разделить вину за поражение "Зенита" от "Анжи"

Народный артист России, известный болельщик "Зенита" Михаил Боярский прокомментировал первое поражение петербуржского клуба в РПЛ-2018/19.

Сегодня питерцы уступили на выезде "Анжи" (1:2) в матче 9-го тура.

– "Анжи" в замечательной форме, а "Зенита" ничего не потеряно – как был на первом месте, так и остался, – говорит Боярский. – Надо было серьезнее готовиться к сопернику, потому что в предыдущих встречах махачкалинцы показали себя серьезными бойцами. Вина в поражении мне кажется, лежит на тех, кто готовил "Зенит" к этой игре, в том числе – на Семаке.

– Эта неудача даст сине-бело-голубым почувствовать, что они пока не чемпионы?

– Да-да-да. Нельзя распускаться. Может это даже неплохо. Очень приятно, что Маркизио проявил себя идеально, но остальные не смогли сыграть на уровне. "Зенит" был обязан побеждать, но "Анжи" не такая уж слабая команда. Молодцы!

"Спорт-Экспресс"
Теги: Боярский Зенит Анжи
Сегодня, 17:45
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(2)
№2 Написал: Aleksandr Aleksandr (Сегодня, 18:48) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Эти уроды получают мешки денег,а вышли играть как последние чмошники!
Регистрация: 28.08.2018 [жалоба]
№1 Написал: Шмайхель (Сегодня, 18:36) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Михаил Боярский: Семак должен разделить вину за поражение "Зенита" от "Анжи"
Ну как всякий олдовый болельщик Тосно ,он немного предвзят.


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ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
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