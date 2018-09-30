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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Михаил Боярский: Семак должен разделить вину за поражение "Зенита" от "Анжи"
Народный артист России, известный болельщик "Зенита" Михаил Боярский прокомментировал первое поражение петербуржского клуба в РПЛ-2018/19.
Сегодня питерцы уступили на выезде "Анжи" (1:2) в матче 9-го тура.
– "Анжи" в замечательной форме, а "Зенита" ничего не потеряно – как был на первом месте, так и остался, – говорит Боярский. – Надо было серьезнее готовиться к сопернику, потому что в предыдущих встречах махачкалинцы показали себя серьезными бойцами. Вина в поражении мне кажется, лежит на тех, кто готовил "Зенит" к этой игре, в том числе – на Семаке.
– Эта неудача даст сине-бело-голубым почувствовать, что они пока не чемпионы?
– Да-да-да. Нельзя распускаться. Может это даже неплохо. Очень приятно, что Маркизио проявил себя идеально, но остальные не смогли сыграть на уровне. "Зенит" был обязан побеждать, но "Анжи" не такая уж слабая команда. Молодцы!
"Спорт-Экспресс"
Сегодня питерцы уступили на выезде "Анжи" (1:2) в матче 9-го тура.
– "Анжи" в замечательной форме, а "Зенита" ничего не потеряно – как был на первом месте, так и остался, – говорит Боярский. – Надо было серьезнее готовиться к сопернику, потому что в предыдущих встречах махачкалинцы показали себя серьезными бойцами. Вина в поражении мне кажется, лежит на тех, кто готовил "Зенит" к этой игре, в том числе – на Семаке.
– Эта неудача даст сине-бело-голубым почувствовать, что они пока не чемпионы?
– Да-да-да. Нельзя распускаться. Может это даже неплохо. Очень приятно, что Маркизио проявил себя идеально, но остальные не смогли сыграть на уровне. "Зенит" был обязан побеждать, но "Анжи" не такая уж слабая команда. Молодцы!
"Спорт-Экспресс"
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