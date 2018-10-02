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Евгений Алдонин: уход Акинфеева из сборной — неприятный сюрприз, но надо уважать его решение

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин в интервью Rusfootball.info поделился мнением по поводу завершения карьеры в национальной сборной голкипера красно-синих Игоря Акинфева, а также рассказал об ожиданиях от матча Лиги чемпионов ЦСКА - «Реал».

- Как восприняли уход Акинфеева из сборной?

- Конечно, для меня это сюрприз. Наверное, в большей степени неприятный. Но, с другой стороны, это решение уважаемого, заслуженного игрока и человека, - приводит слова Алдонина корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - Игорь всем всё доказал. Его карьера полностью удалась. Мне кажется, следует уважать его мнение. Наверное, он считает, что так он сможет продлить карьеру в клубе. Все-таки восстанавливаться очень сложно. Играть на несколько фронтов — в еврокубках, в сборной — это практически без пауз, без выходных. Получается, что на протяжении 15-ти лет ты почти не отдыхаешь. Постоянно перемещаешься из одного тренировочного лагеря в другой. Это очень сложно. Мне кажется, что сейчас ему очень хочется больше времени проводить с семьей, больше времени уделять здоровью. Ведь на реабилитацию в таком плотном графике игр его практически не остается.

- Как быть сборной без Акинфеева?

- Надо обратить внимание на сменщиков. Тот же Андрей Лунев, который стоял в матче Лиги наций с командой Турции, произвел сильное впечатление. Думаю, что достойная смена растет. И тот же Лунев — один из лучших вратарей в нашем чемпионате. Мое мнение, у него хорошие перспективы, и он может прибавить в дальнейшем. Опять же мнение Игоря необходимо уважать. Свою карьеру он провел на очень высоком уровне, домашний чемпионат мира его вратарский уровень подтвердил.

- Во вторник красно-синие в матче Лиги чемпионов в «Лужниках» сразятся с мадридским «Реалом». У испанской команды не сыграют Серхио Рамос, Иско, Гарет Бейл и Марсело. В отсутствие лидеров в составе соперника армейцам придется легче?

- Отчасти - да. Основных лидеров у «Реала» все-таки не будет. Но все-таки этот титулованный испанский клуб априори всегда является фаворитом в Лиге чемпионов. «Реал» - многократный победитель этого турнира. Тем более за последние годы они три раза подряд выиграли его. Не думаю, что кто-то в ближайшем будущем вообще такое достижение повторит. В целом, армейцам, конечно, будет немного проще. Но есть еще игроки «Реала», которые не попадают в стартовый состав. Сейчас они будут доказывать тренеру свою значимость и свои амбиции. Так что не знаю, будет ли легче в игре, но до нее психологически будет легче. А то, как сложится игра — понятное дело, что «Реал» - фаворит противостояния. Для игроков армейцев это матч, в котором они приобретут огромный опыт. Для многих молодых ребят это будет очень серьезная школа.

- Как нужно будет сыграть красно-синим и чем, на ваш взгляд, завершится эта встреча?

- Мне кажется, не надо закрепощаться, нужно сыграть по-спортивному нагло. Второй тайм встречи с чешской «Викторией», думаю, всем понравился. В той встрече мы увидели хороший, нахальный, бескомпромиссный футбол в исполнении молодых цеэсковцев. Думаю, всем эта игра была симпатична. Мне кажется, что здесь не стоит петь дифирамбы «Реалу». Понятно, что он фаворит, что у его игроков высокий класс, тем не менее можно выйти и показать действительно свой уровень и, может быть, прыгнуть чуть выше головы, сыграть выше своих возможностей. Если армейцы смогут показать свой лучший футбол, то и смогут доставить «Реалу» много проблем. Вне зависимости от состава соперника. Мне бы хотелось, чтобы игра была результативной. Например, результативная ничья или победа армейцев с минимальным перевесом. Психологически это было бы большим плюсом для молодого поколения ЦСКА.

Rusfootball
Теги: Алдонин Акинфеев Реал ЦСКА
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