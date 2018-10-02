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Цезарь Навас: победа на последних секундах – это всегда огромное счастье

Капитан "Рубина" Цезарь Навас прокомментировал домашнюю победу над "Крыльями Советов" (2:1).

– Победа на последних секундах – это всегда огромное счастье. Перед этим был момент, когда судья не назначил пенальти. Там была стопроцентная рука. Я отчетливо видел. Ее видели все, кроме судьи. И может еще Максим Канунников, который уверял меня, что все было нормально. Нам очень нужна была эта победа. Вся команда билась за этот результат. Сегодня очень многое не получалось, но гол в концовке перекрыл все.

– Позади почти треть чемпионата. Вы уже смотрите в таблицу?

– Да. Сейчас у нас хорошая позиция. Мы на шестом месте и впереди игра дома с "Уралом". Мы хотим быть как можно выше, но нужно идти к этому постепенно. Следующая игра будет очень сложной. Надо хорошо поработать на неделе.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Навас Рубин
Сегодня, 12:06
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№2 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 13:43) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цезарь? ?
Регистрация: 27.08.2008 [жалоба]
№1 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 13:39) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Для соперников, в данном случае, самарцев- горе.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
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