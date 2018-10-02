Цезарь Навас: победа на последних секундах – это всегда огромное счастье

Капитан "Рубина" Цезарь Навас прокомментировал домашнюю победу над "Крыльями Советов" (2:1).– Победа на последних секундах – это всегда огромное счастье. Перед этим был момент, когда судья не назначил пенальти. Там была стопроцентная рука. Я отчетливо видел. Ее видели все, кроме судьи. И может еще Максим Канунников, который уверял меня, что все было нормально. Нам очень нужна была эта победа. Вся команда билась за этот результат. Сегодня очень многое не получалось, но гол в концовке перекрыл все.– Да. Сейчас у нас хорошая позиция. Мы на шестом месте и впереди игра дома с "Уралом". Мы хотим быть как можно выше, но нужно идти к этому постепенно. Следующая игра будет очень сложной. Надо хорошо поработать на неделе.