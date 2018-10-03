Станислав Черчесов: занимайтесь спортом и не пейте! Но если все таки пришлось - хорошо закусывайте

Наставник сборной России Станислав Черчесов рассказал о своих увлечениях."Мы с семьей активно занимаемся спортом. Катаемся на лыжах, бегаем, играем в хоккей. Иногда времени не бывает, но мы стараемся его находить.Я стараюсь заниматься спортом и вам советую. И не пить. Но если все таки пришлось – хорошо закусывайте", - сказал Черчесов.