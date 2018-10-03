Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Станислав Черчесов: занимайтесь спортом и не пейте! Но если все таки пришлось - хорошо закусывайте

Наставник сборной России Станислав Черчесов рассказал о своих увлечениях.

"Мы с семьей активно занимаемся спортом. Катаемся на лыжах, бегаем, играем в хоккей. Иногда времени не бывает, но мы стараемся его находить.

Я стараюсь заниматься спортом и вам советую. И не пить. Но если все таки пришлось – хорошо закусывайте", - сказал Черчесов.

Бизнес-Онлайн
Теги: Черчесов
Сегодня, 11:49
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 11:53) #
  • -4
  •  (8)

Но если все таки пришлось – хорошо закусывайте", - сказал Черчесов.

Пришлось)) Дурень этот лысый баран. Пришлось, из какого аула этот дебил?


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.