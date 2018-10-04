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Игорь Лебеденко: я еще способен поиграть в премьер-лиге

Капитан "Факела" Игорь Лебеденко прокомментировал слова Александра Григоряна о том, что с ним и без него воронежцы – две разные команды.

"Благодарен Александру Витальевичу. Но что значит – две разные команды? Нас на поле выходит 11 человек. Один в поле не воин. "Факел" может играть без любого футболиста, незаменимых нет.

И со мной много проигрывали. Да, есть мнения болельщиков, специалистов – приятно, что они говорят, но я не думаю, что "Факел" зависим от меня.

Мне бы еще хотелось поиграть в премьер-лиге. И по ощущениям я готов к этому – не грандам, конечно, но командам статусом пониже, считаю, пользу бы принес. Но у нас страна такая, что никому ничего не докажешь: после 30 лет уже смотрят в паспорт", - рассказал футболист.

На счету Лебеденко 6 голов и две передачи в последних 8 проведенных матчах. "Факел" с 17 очками занимает 10-е место в таблице.
Теги: Факел Лебеденко
Сегодня, 15:35
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#1  Parshin   (Сегодня, 15:54)
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Мастер И.Лебеденко (1983 г. рожд.), конечно, известный футболист, во многих командах Премьер-лиги в свое время поиграл, НО все-таки 35 лет - это уже МНОГО для Высшего дивизиона... Вторая половина "тридцатилетия" (35-39 лет) - это еще допустимо для вратарей и защитников, но для полузащиты и нападения - это уже Возраст "пенсионный"... При всем уважении к мастерам!!!
Господа, сейчас нужна и остро требуется в Премьер-лиге - супер-Выносливость и Скорость, и еще раз Скорость !!!
Предстоящие "двадцатые годы" (2020-2029) - это время футбольных СКОРОСТЕЙ, время футболистов-циркачей - грядет Новая футбольная эпоха!!!
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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