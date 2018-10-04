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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Игорь Лебеденко: я еще способен поиграть в премьер-лиге
Капитан "Факела" Игорь Лебеденко прокомментировал слова Александра Григоряна о том, что с ним и без него воронежцы – две разные команды.
"Благодарен Александру Витальевичу. Но что значит – две разные команды? Нас на поле выходит 11 человек. Один в поле не воин. "Факел" может играть без любого футболиста, незаменимых нет.
И со мной много проигрывали. Да, есть мнения болельщиков, специалистов – приятно, что они говорят, но я не думаю, что "Факел" зависим от меня.
Мне бы еще хотелось поиграть в премьер-лиге. И по ощущениям я готов к этому – не грандам, конечно, но командам статусом пониже, считаю, пользу бы принес. Но у нас страна такая, что никому ничего не докажешь: после 30 лет уже смотрят в паспорт", - рассказал футболист.
На счету Лебеденко 6 голов и две передачи в последних 8 проведенных матчах. "Факел" с 17 очками занимает 10-е место в таблице.
"Благодарен Александру Витальевичу. Но что значит – две разные команды? Нас на поле выходит 11 человек. Один в поле не воин. "Факел" может играть без любого футболиста, незаменимых нет.
И со мной много проигрывали. Да, есть мнения болельщиков, специалистов – приятно, что они говорят, но я не думаю, что "Факел" зависим от меня.
Мне бы еще хотелось поиграть в премьер-лиге. И по ощущениям я готов к этому – не грандам, конечно, но командам статусом пониже, считаю, пользу бы принес. Но у нас страна такая, что никому ничего не докажешь: после 30 лет уже смотрят в паспорт", - рассказал футболист.
На счету Лебеденко 6 голов и две передачи в последних 8 проведенных матчах. "Факел" с 17 очками занимает 10-е место в таблице.
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