Игорь Лебеденко: я еще способен поиграть в премьер-лиге

Капитан "Факела" Игорь Лебеденко прокомментировал слова Александра Григоряна о том, что с ним и без него воронежцы – две разные команды."Благодарен Александру Витальевичу. Но что значит – две разные команды? Нас на поле выходит 11 человек. Один в поле не воин. "Факел" может играть без любого футболиста, незаменимых нет.И со мной много проигрывали. Да, есть мнения болельщиков, специалистов – приятно, что они говорят, но я не думаю, что "Факел" зависим от меня.Мне бы еще хотелось поиграть в премьер-лиге. И по ощущениям я готов к этому – не грандам, конечно, но командам статусом пониже, считаю, пользу бы принес. Но у нас страна такая, что никому ничего не докажешь: после 30 лет уже смотрят в паспорт", - рассказал футболист.На счету Лебеденко 6 голов и две передачи в последних 8 проведенных матчах. "Факел" с 17 очками занимает 10-е место в таблице.