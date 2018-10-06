Вячеслав Кротов избежал тяжелой травмы

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов сообщил о состоянии полузащитника Вячеслава Кротова. 25-летний футболиста получил травму в субботнем матче 10-го тура РПЛ с "Арсеналом" (1:1) - после столкновения с соперником в конце первого тайма его увезла со стадиона карета “Скорой помощи”.- У Коротова легкое сотрясение. Все нормально.- Пока не знаю. Она только через две недели, посмотрим. Но, повторю, с Кротовым все хорошо.