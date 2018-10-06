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Вячеслав Кротов избежал тяжелой травмы

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов сообщил о состоянии полузащитника Вячеслава Кротова. 25-летний футболиста получил травму в субботнем матче 10-го тура РПЛ с "Арсеналом" (1:1) - после столкновения с соперником в конце первого тайма его увезла со стадиона карета “Скорой помощи”.

- У Коротова легкое сотрясение. Все нормально.

- К следующей встрече хавбек будет готов?

- Пока не знаю. Она только через две недели, посмотрим. Но, повторю, с Кротовым все хорошо.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кротов Уфа Газизов
Сегодня, 00:11
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