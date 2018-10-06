"Арсенал" пожелал здоровья Берхамову и Кротову

В матче «Арсенал» – «Уфа», к сожалению, не обошлось без травм. Желаем скорейшего выздоровления капитану оружейников, полузащитнику Кантемиру Берхамову и его визави в составе «Уфы» Вячеславу Кротову. pic.twitter.com/E5nyqdduWI — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) October 5, 2018

"Арсенал" пожелал скорейшего выздоровления хавбеку Кантемиру Берхамову и нападающему "Уфы" Вячеславу Кротову."В матче "Арсенал" – "Уфа", к сожалению, не обошлось без травм. Желаем скорейшего выздоровления капитану оружейников, полузащитнику Кантемиру Берхамову и его визави в составе "Уфы" Вячеславу Кротову", - сообщается в твиттере "канониров".