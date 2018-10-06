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"Арсенал" пожелал здоровья Берхамову и Кротову

"Арсенал" пожелал скорейшего выздоровления хавбеку Кантемиру Берхамову и нападающему "Уфы" Вячеславу Кротову.

"В матче "Арсенал" – "Уфа", к сожалению, не обошлось без травм. Желаем скорейшего выздоровления капитану оружейников, полузащитнику Кантемиру Берхамову и его визави в составе "Уфы" Вячеславу Кротову", - сообщается в твиттере "канониров".

Теги: Арсенал Тула Уфа Кротов
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