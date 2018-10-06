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Максим Беляев: результат к "Арсеналу" через работу обязательно придёт

Защитник тульского "Арсенала" Максим Беляев поделился впечатлениями от матча десятого тура Российской Премьер-Лиги с "Уфой".

"В плане результата, конечно, есть определённое неудовлетворение. Считаю, по такой игре мы могли рассчитывать на победу. Счёт, по-моему, немного нелогичен. Но в футболе такое нередко бывает. Ничего страшного не произошло, во вчерашней игре были хорошие моменты, это радует. Через работу результат обязательно придёт. Даже не сомневаюсь в этом. Главное — все понимают и уверены, что мы на правильном пути", - цитирует Беляева "Чемпионат.сом".
Теги: Беляев Арсенал Тула Уфа
Сегодня, 15:02
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