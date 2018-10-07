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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Мурад Мусаев: нынешний "Зенит" более дружный, чем "Зенит" Манчини
Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев на пресс-конференции после поражения от "Зенита" в матче 10-го тура премьер-лиги (1:2) подчеркнул, что причиной поражения считает нехватку свежести.
– Основной причиной поражения считаю нехватку свежести. Игра была на встречных курсах, был ряд моментов. Мы отыграли один мяч во втором тайме, шансы были, ребята отдали все силы, не в чем их упрекнуть.
– Не думаете ли вы, что замены следовало делать раньше?
– Задним число легко расcуждать. На тот момент была уверенность.
– В чем отличия "Зенита" Семака от "Зенита" Манчини?
– Трудно говорить. Это две разные команды. Эта команда, на мой взгляд, более дружная, сплоченная. Но о тактических нюансах вам лучше тренер "Зенита" расскажет.
– Не удивило ли вас то, что "Зенит" поменял Ерохина и Дриусси позициями?
– Такая рокировка напрашивалась, ведь Дриусси быстрый, а Ерохин может отдать последний пас. У нас то же самое – позициями могут меняться футболисты на фланге и в центре. Большого удивления не было.
– Ключевой момент этой игры?
– Второй пропущенный мяч. С 0:2 трудно отыграться в матче с "Зенитом".
– Почему вы выпустили Мамаева в центре нападения?
– Оба наших центральных нападающих травмированы, в прошлой игре Мамаев хорошо взаимодействовал с Куэвой, сейчас играл вместе с Перейрой. Конечно, это вносит определенные трудности, Паша больше любит играть из глубины.
"Спорт-Экспресс"
– Основной причиной поражения считаю нехватку свежести. Игра была на встречных курсах, был ряд моментов. Мы отыграли один мяч во втором тайме, шансы были, ребята отдали все силы, не в чем их упрекнуть.
– Не думаете ли вы, что замены следовало делать раньше?
– Задним число легко расcуждать. На тот момент была уверенность.
– В чем отличия "Зенита" Семака от "Зенита" Манчини?
– Трудно говорить. Это две разные команды. Эта команда, на мой взгляд, более дружная, сплоченная. Но о тактических нюансах вам лучше тренер "Зенита" расскажет.
– Не удивило ли вас то, что "Зенит" поменял Ерохина и Дриусси позициями?
– Такая рокировка напрашивалась, ведь Дриусси быстрый, а Ерохин может отдать последний пас. У нас то же самое – позициями могут меняться футболисты на фланге и в центре. Большого удивления не было.
– Ключевой момент этой игры?
– Второй пропущенный мяч. С 0:2 трудно отыграться в матче с "Зенитом".
– Почему вы выпустили Мамаева в центре нападения?
– Оба наших центральных нападающих травмированы, в прошлой игре Мамаев хорошо взаимодействовал с Куэвой, сейчас играл вместе с Перейрой. Конечно, это вносит определенные трудности, Паша больше любит играть из глубины.
"Спорт-Экспресс"
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