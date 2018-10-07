Мурад Мусаев: нынешний "Зенит" более дружный, чем "Зенит" Манчини

Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев на пресс-конференции после поражения от "Зенита" в матче 10-го тура премьер-лиги (1:2) подчеркнул, что причиной поражения считает нехватку свежести.– Основной причиной поражения считаю нехватку свежести. Игра была на встречных курсах, был ряд моментов. Мы отыграли один мяч во втором тайме, шансы были, ребята отдали все силы, не в чем их упрекнуть.– Задним число легко расcуждать. На тот момент была уверенность.– Трудно говорить. Это две разные команды. Эта команда, на мой взгляд, более дружная, сплоченная. Но о тактических нюансах вам лучше тренер "Зенита" расскажет.– Такая рокировка напрашивалась, ведь Дриусси быстрый, а Ерохин может отдать последний пас. У нас то же самое – позициями могут меняться футболисты на фланге и в центре. Большого удивления не было.– Второй пропущенный мяч. С 0:2 трудно отыграться в матче с "Зенитом".– Оба наших центральных нападающих травмированы, в прошлой игре Мамаев хорошо взаимодействовал с Куэвой, сейчас играл вместе с Перейрой. Конечно, это вносит определенные трудности, Паша больше любит играть из глубины.