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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Михаил Грушевский: "железнодорожники" становятся камнем преткновения для ЦСКА
Известный актёр, юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч "армейцев" против "Локомотива" (0:1) в 10-м туре Премьер-Лиги.
- Связываю нашу выхолощенную, безэмоциональную игру на протяжении почти всего матча с тем, что команда не смогла себя завести, - начал Грушевский. - Взять того же лучшего игрока матча против "Реала" (1:0), да и в целом самого заметного игрока команды в лучших матчах - Николу Влашича: он терял мячи непривычно много, не успевал принимать решения. Второй герой игры против "Реала" Марио Фернандес - то же самое можно сказать и про него. Не далось минувшее дерби даже нашим лидерам.
Получается такая картина, когда в едино сложилась выхолощенная игра ЦСКА и бестолковое судейство. Причём я говорю это не со стороны болельщика "армейцев", поскольку обе команды весь матч в целом не понимали решения арбитра. Ну и чудаковатый пропущенный гол... причём после удаления Эдера у меня возникло предчувствие, что оно, скорее, больше поможет "Локомотиву". А гол возник после нелепого эпизода у бровки, где, как выяснилось, мяч полностью не выкатился за пределы поля. И в этот момент команда выключилась из борьбы, гости получили шанс на угловой, которого не должно было быть, если команда доиграла бы эпизод...
"Локомотиву" очень нужно было не проиграть, а в итоге они перевыполнили свою задачу-минимум. "Железнодорожники" становятся камнем преткновения для ЦСКА, в прошлом сезоне мы набрали лишь одно очко в двух матчах против "Локомотива". А в целом, ожидания меня не обманули, хотя я и надеялся на лучшее, но ту яркую и быстроногую команду из предыдущих матчей сегодня не было. Эмоций, выплеснутых в игре с "Реалом", сегодня не хватило.
Никого в составе ЦСКА героем игры назвать не получается. В составе "Локомотива" можно выделить Чорлуку, отработавшего на высочайшем уровне. Напрягал и Эдер... в общем, у гостей кого-то выделить можно, того же Фернандеша... у "Локомотива" был план имени "Спартака": заработать штрафной и что-то из ничего извлечь. Увы, но в моей команде кого-то сильно больше похвалить не получается. Ругать тоже никого нельзя, но в целом, ни у кого и ничего не было. Опасения за это сразу после "Реала" высказывал Виктор Гончаренко: команда выжгла себя полностью в ЛЧ, а зажигали на внутренний чемпионат сегодня не нашлось.
Пожалуй, ничья была бы справедлива, но повезло больше "Локомотиву". В некотором роде это везение заслуженно, поэтому нужно признать эту несправедливую справедливость. Если бы матч закончился без голов - все бы сказали, что это закономерно. Но поскольку "Локомотив" остался в меньшинстве, и в итоге вырвал победу - Юрия Павловича Сёмина можно поздравить с этой победой.
Rusfootball
- Связываю нашу выхолощенную, безэмоциональную игру на протяжении почти всего матча с тем, что команда не смогла себя завести, - начал Грушевский. - Взять того же лучшего игрока матча против "Реала" (1:0), да и в целом самого заметного игрока команды в лучших матчах - Николу Влашича: он терял мячи непривычно много, не успевал принимать решения. Второй герой игры против "Реала" Марио Фернандес - то же самое можно сказать и про него. Не далось минувшее дерби даже нашим лидерам.
Получается такая картина, когда в едино сложилась выхолощенная игра ЦСКА и бестолковое судейство. Причём я говорю это не со стороны болельщика "армейцев", поскольку обе команды весь матч в целом не понимали решения арбитра. Ну и чудаковатый пропущенный гол... причём после удаления Эдера у меня возникло предчувствие, что оно, скорее, больше поможет "Локомотиву". А гол возник после нелепого эпизода у бровки, где, как выяснилось, мяч полностью не выкатился за пределы поля. И в этот момент команда выключилась из борьбы, гости получили шанс на угловой, которого не должно было быть, если команда доиграла бы эпизод...
"Локомотиву" очень нужно было не проиграть, а в итоге они перевыполнили свою задачу-минимум. "Железнодорожники" становятся камнем преткновения для ЦСКА, в прошлом сезоне мы набрали лишь одно очко в двух матчах против "Локомотива". А в целом, ожидания меня не обманули, хотя я и надеялся на лучшее, но ту яркую и быстроногую команду из предыдущих матчей сегодня не было. Эмоций, выплеснутых в игре с "Реалом", сегодня не хватило.
Никого в составе ЦСКА героем игры назвать не получается. В составе "Локомотива" можно выделить Чорлуку, отработавшего на высочайшем уровне. Напрягал и Эдер... в общем, у гостей кого-то выделить можно, того же Фернандеша... у "Локомотива" был план имени "Спартака": заработать штрафной и что-то из ничего извлечь. Увы, но в моей команде кого-то сильно больше похвалить не получается. Ругать тоже никого нельзя, но в целом, ни у кого и ничего не было. Опасения за это сразу после "Реала" высказывал Виктор Гончаренко: команда выжгла себя полностью в ЛЧ, а зажигали на внутренний чемпионат сегодня не нашлось.
Пожалуй, ничья была бы справедлива, но повезло больше "Локомотиву". В некотором роде это везение заслуженно, поэтому нужно признать эту несправедливую справедливость. Если бы матч закончился без голов - все бы сказали, что это закономерно. Но поскольку "Локомотив" остался в меньшинстве, и в итоге вырвал победу - Юрия Павловича Сёмина можно поздравить с этой победой.
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