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Михаил Грушевский: "железнодорожники" становятся камнем преткновения для ЦСКА

Известный актёр, юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч "армейцев" против "Локомотива" (0:1) в 10-м туре Премьер-Лиги.

- Связываю нашу выхолощенную, безэмоциональную игру на протяжении почти всего матча с тем, что команда не смогла себя завести, - начал Грушевский. - Взять того же лучшего игрока матча против "Реала" (1:0), да и в целом самого заметного игрока команды в лучших матчах - Николу Влашича: он терял мячи непривычно много, не успевал принимать решения. Второй герой игры против "Реала" Марио Фернандес - то же самое можно сказать и про него. Не далось минувшее дерби даже нашим лидерам.

Получается такая картина, когда в едино сложилась выхолощенная игра ЦСКА и бестолковое судейство. Причём я говорю это не со стороны болельщика "армейцев", поскольку обе команды весь матч в целом не понимали решения арбитра. Ну и чудаковатый пропущенный гол... причём после удаления Эдера у меня возникло предчувствие, что оно, скорее, больше поможет "Локомотиву". А гол возник после нелепого эпизода у бровки, где, как выяснилось, мяч полностью не выкатился за пределы поля. И в этот момент команда выключилась из борьбы, гости получили шанс на угловой, которого не должно было быть, если команда доиграла бы эпизод...

"Локомотиву" очень нужно было не проиграть, а в итоге они перевыполнили свою задачу-минимум. "Железнодорожники" становятся камнем преткновения для ЦСКА, в прошлом сезоне мы набрали лишь одно очко в двух матчах против "Локомотива". А в целом, ожидания меня не обманули, хотя я и надеялся на лучшее, но ту яркую и быстроногую команду из предыдущих матчей сегодня не было. Эмоций, выплеснутых в игре с "Реалом", сегодня не хватило.

Никого в составе ЦСКА героем игры назвать не получается. В составе "Локомотива" можно выделить Чорлуку, отработавшего на высочайшем уровне. Напрягал и Эдер... в общем, у гостей кого-то выделить можно, того же Фернандеша... у "Локомотива" был план имени "Спартака": заработать штрафной и что-то из ничего извлечь. Увы, но в моей команде кого-то сильно больше похвалить не получается. Ругать тоже никого нельзя, но в целом, ни у кого и ничего не было. Опасения за это сразу после "Реала" высказывал Виктор Гончаренко: команда выжгла себя полностью в ЛЧ, а зажигали на внутренний чемпионат сегодня не нашлось.

Пожалуй, ничья была бы справедлива, но повезло больше "Локомотиву". В некотором роде это везение заслуженно, поэтому нужно признать эту несправедливую справедливость. Если бы матч закончился без голов - все бы сказали, что это закономерно. Но поскольку "Локомотив" остался в меньшинстве, и в итоге вырвал победу - Юрия Павловича Сёмина можно поздравить с этой победой.

Rusfootball
Теги: ЦСКА Локомотив Грушевский
Сегодня, 08:38
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#12  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:09)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user

Допустим это все ему безразлично, НО...от этого же он несет убытки!? Нет? Считай, что Глушаков и Ещенко сейчас балду гоняют (ну несерьзно таким игрокам, с такой личкой и играть за молодежку), а з/п тикает. Ведь это негативно сказывается на результатах и основной команды! Да и какой ему интерес содержать команду, в которой постоянный бардак?


поставь себя на место такого *руководителя*.
известна примерная сумма, потраченная за всё это время на трансферы ( о которой вы не забываете нам напоминать- словно это наши деньги).

выхлоп от таких инвестиций- минус ноль.

твои действия ?
я бы, например, поубивал бы всех- бабки мои, а кутят с цыганским хором другие.

реакция Федуна- безразличие.

в руководстве твоего предприятия разброд и шатание, все всех подсиживают, змеиный клубок единомышленников.

твои действия ?
я бы выскоблил бы всю нечисть- имидж предприятия и его благополучие с прибыльностью напрямую зависят от здоровья коллектива.

реакция Федуна- ноль. С минусом. Год за годом- скандалы с интригами без расследований.

вывод- Федун никудышный руководитель, фентифлюшка.

ошибочный вывод- дурак не сумел бы сколотить такое состояние и продолжать оставаться в авторитете без бандитских методов, преумножая своё состояние.

значит, Федун- адекватный руководитель раз все остальные его проекты работают и процветают (Тушино- Город на московской Реке).

вопрос- что тогда происходит со Спартаком?
почему тогда это единственный проект , который колбасит и лихорадит неподецки ?

пишут- Федун доверился професионалам, на деле оказавшимся проходимцами.

вопрос- Федун лох ?
вопрос неверный- ибо но как тогда действительно Профессионалы тащат его остальные проекты к процветанию ? так, значит, он разбирается всё-таки в людях ?

ВЫВОД- Спартак Федуну нужен был когда-то для затравки, как бренд, для решения своих вопросов.
было ли это осознанным или навязанным приобретением- уже не важно.

единственный проект, который для Федуна провален и неинтересен. это именно Спартак.
Полтора десятилетия в Спартаке лютый пи3дец, что не может не бить по имиджу Федуна. как бизнесмена и руководителя, а ему так же люто покуй.

объяснение только одно- Федун давно уже решил всё за счёт Команды, и профит. полученный им мощно перевешивает некоторые неудобства. которые доставляет ему этот проект.

вывод- Федун равнодушен и безразличен к команде. И давно уже избавился от этой обузы. да только покупателей нет.
самый реальный был Авен, да и тот в 16 году заявил. что в ближайшие годы для него о приобретении Спартака не может быть и речи.

потому что обвал рубля. очередной кризис, в стране замораживаются и более прибыльные проекты, чем футбольный клуб.

а ты говоришь *работать с судьями*..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#11  serega_user  serega_user (Сегодня, 10:40)
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Пивовед
и если все эти годы он, как сфинкс, спокойно допускает и бесстрастно наблюдает кавардак, бардак, бедлам, разброд, шатание, непрофессионализм и бесконечные противостояния группировок внутри своей команды, ничего не предпринимая для исправления ситуации, то с какого перепугу ТАКОМУ *ХОЗЯИНУ* с судьями -то *работать* ?

Допустим это все ему безразлично, НО...от этого же он несет убытки!? Нет? Считай, что Глушаков и Ещенко сейчас балду гоняют (ну несерьзно таким игрокам, с такой личкой и играть за молодежку), а з/п тикает. Ведь это негативно сказывается на результатах и основной команды! Да и какой ему интерес содержать команду, в которой постоянный бардак?
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#10  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 10:34)
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Цитата: Пивовед
а Вы считаете, что для работы с судьями требуются суммы, сопоставимые со стоимостью чугунного моста ?

А для работы с судьями обязательно нужно быть Гинером? А почему не Федуном?


а потому что, Федун достаточно уже всем доказал, что с судьями в РФПЛ он не работает.
и не потому, что он сам об этом говорил. или я типа его защищаю.

а потому что за полтора десятка лет его рыбьего руководства - самая яркая его эмоция по отношению к своей команде- это безразличие.

и если все эти годы он, как сфинкс, спокойно допускает и бесстрастно наблюдает кавардак, бардак, бедлам, разброд, шатание, непрофессионализм и бесконечные противостояния группировок внутри своей команды, ничего не предпринимая для исправления ситуации, то с какого перепугу ТАКОМУ *ХОЗЯИНУ* с судьями -то *работать* ?

Цитата: sssh53
Ну Лапочкин вообще Спартаковская фея,


а Карасёв- гинеровский эльф, епт..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#9  sssh53  Москва (Сегодня, 10:21)
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Цитата: serega_user
Цитата: Пивовед
может, Локомотиву проще было вообще не выходить на поле, чтоб железобетонно обеспечить вам победку ?

То есть когда Ахмат проиграл Локомотиву за счет судейских ошибок - это бывает. А то, что тут судья поплыл - куплено. А может просто судьи в чемпионате - непрофессионалы? Сами то не левый пеналь заработали с Енисеем? Небось куплено тоже?

Ну Лапочкин вообще Спартаковская фея, это даже обсуждать плохой вкус)
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
#8  serega_user  serega_user (Сегодня, 10:16)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Пивовед
а Вы считаете, что для работы с судьями требуются суммы, сопоставимые со стоимостью чугунного моста ?

А для работы с судьями обязательно нужно быть Гинером? А почему не Федуном?
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#7  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 10:13)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: cska1971
sssh53,
У Гинера есть деньги?)))


а Вы считаете, что для работы с судьями требуются суммы, сопоставимые со стоимостью чугунного моста ?
из каких-то доходов вы, ЦСКА, выплачиваете же зарплату игрокам, берёте игроков в аренду, формируете бюджет клуба..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#6  serega_user  serega_user (Сегодня, 10:09)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Пивовед
может, Локомотиву проще было вообще не выходить на поле, чтоб железобетонно обеспечить вам победку ?

То есть когда Ахмат проиграл Локомотиву за счет судейских ошибок - это бывает. А то, что тут судья поплыл - куплено. А может просто судьи в чемпионате - непрофессионалы? Сами то не левый пеналь заработали с Енисеем? Небось куплено тоже?
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#5  cska1971  Москва (Сегодня, 10:06)
  • -1
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sssh53,
У Гинера есть деньги?)))
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#4  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 09:56)
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Цитата: sssh53
Увы. не все решают деньги Гинера. Проиграть при таком предвзятом судействе в пользу ЦСКА - это умудрится надо

ну раз настолько все предвзято было, то что ж он на Дзагоеве пенальти не поставил? совесть проснулась? или замкнуло?)


может, Локомотиву проще было вообще не выходить на поле, чтоб железобетонно обеспечить вам победку ?


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#3  serega_user  serega_user (Сегодня, 09:31)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: sssh53
Увы. не все решают деньги Гинера. Проиграть при таком предвзятом судействе в пользу ЦСКА - это умудрится надо

ну раз настолько все предвзято было, то что ж он на Дзагоеве пенальти не поставил? совесть проснулась? или замкнуло?)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#2  Nastroenie  Москва (Сегодня, 09:12)
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sssh53
Увы. не все решают деньги Гинера.

Опять методичку переписали? Гинер же недавно вроде банкротом был? Если есть обновлённая методичка скинь образец плз.
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
#1  sssh53  Москва (Сегодня, 08:48)
  • +3
  •  (9)

Увы. не все решают деньги Гинера. Проиграть при таком предвзятом судействе в пользу ЦСКА - это умудрится надо
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
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