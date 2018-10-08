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Юрий Семин не проигрывает уже девять московских дерби подряд

"Локомотив", вчера победивший в гостях ЦСКА, продлил беспроигрышную серию в противостоянии с московскими командами.

В последний раз железнодорожники уступали землякам домашнем стадионе красно-синих в апреле 2017 года (0:4).

С тех пор команда Юрия Семина не уступила ни в одном дерби, добившись пяти побед при четырех ничьих.

СЭ
Теги: Локомотив ЦСКА Семин
Сегодня, 12:33
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