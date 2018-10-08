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Макс Орлов попрощался со "Спартаком"
Он был диктором клуба с 2010 года.
"Спартак" - это больше, чем семья. Поэтому уйти, не попрощавшись, я просто не могу. Правда, думал, что сделаю это чуть позже и на поле.
Почти 10 лет старался не сфальшивить ни одной эмоции! Бился с каждым "регламентом не допускается!". Ответов на вопросы я не получил. Ни-че-го.
То, что написали на официальном сайте, мягко говоря, не соответствует действительности. В приоритете, всегда была команда. Всё остальное - медлительность РФПЛ с написанием календаря. Большое спасибо болельщикам, которые всегда чувствовали и откликались! Вы - самое ценное, что есть у команды, равно как и история Великого Клуба. Вместе взяли чемпионство и это было незабываемо. Если вдруг позовут обратно - вернусь!" - написал Орлов в своем Инстаграме.
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<СПАРТАК> -это больше, чем семья. Поэтому уйти, не попрощавшись, я просто не могу. Правда, думал, что сделаю это чуть позже и на поле. ? Почти 10 лет старался не сфальшивить ни одной эмоции в микрофон! Бился с каждым "регламентом не допускается!", до хрипоты спорил, что наши болельщики кричат "нуль!", при объявлении счета, а не то, что ИМ слышится. Получил нагоняй за последний куплет про "суровую осень", но всё-таки сумел отстоять "Золотой мой Спартак Москва!"? перед матчем. Гимн-караоке всем стадионом и совместные с трибунами заряды. Много было сделано. ? Даже не хочется думать, что это всё позади! А когда вспоминаю сколько ещё запланировано и не завершено... вот тут обидно... ??Сам не уходил и не планировал, потому что любил своё дело. Это было неожиданностью для меня. Ответов на вопросы я не получил. Ни-че-го. Поэтому и вам о причинах сказать затрудняюсь. ??То, что написали на официальном сайте, мягко говоря, не соответствует действительности. В приоритете, всегда была команда. Всё остальное -медлительность РФПЛ с написанием календаря. ??«Тестировать новый формат», сменяя разных дикторов от матча к матчу -да, отказался. Достаточно долго работаю, чтобы понимать мои возможности. Всё остальное решается до начала сезона, а не на кромке поля, во время стартового свистка. ??Большое спасибо болельщикам, которые всегда чувствовали и откликались! Вы - самое ценное, что есть у команды, равно как и история Великого Клуба. Вместе мы взяли чемпионство и это было незабываемо?? ?Если вдруг позовут обратно -вернусь! Вернусь и буду работать так же, потому как уверен, что делал всё правильно. Нет -значит так надо. ???Следуя наставлениям Николая Петровича люблю Спартак в себе! Один за всех! Увидимся на трибунах.
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