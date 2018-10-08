Макс Орлов попрощался со "Спартаком"

Экс-диктор стадиона "Спартака" и известный радиоведущий Макс Орлов написал в своем Инстаграме трогательное прощание с командой и болельщиками.Он был диктором клуба с 2010 года."Спартак" - это больше, чем семья. Поэтому уйти, не попрощавшись, я просто не могу. Правда, думал, что сделаю это чуть позже и на поле.Почти 10 лет старался не сфальшивить ни одной эмоции! Бился с каждым "регламентом не допускается!". Ответов на вопросы я не получил. Ни-че-го.То, что написали на официальном сайте, мягко говоря, не соответствует действительности. В приоритете, всегда была команда. Всё остальное - медлительность РФПЛ с написанием календаря. Большое спасибо болельщикам, которые всегда чувствовали и откликались! Вы - самое ценное, что есть у команды, равно как и история Великого Клуба. Вместе взяли чемпионство и это было незабываемо. Если вдруг позовут обратно - вернусь!" - написал Орлов в своем Инстаграме.