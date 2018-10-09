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Кафельников: бомж-клуб оставит своего, но второго Галицкий из "Краснодара" точно выгонит

Олимпийский чемпион по теннису и болельщик "Спартака" Евгений Кафельников поделился мнением об инциденте с избиением двух чиновников футболистами Павлом Мамаевым и Александром Кокориным.

"Естественно, бомж-клуб оставит в своих рядах своего.

Но второго Галицкий из "Краснодара", точно выгонит!", – написал Кафельников в твиттере.

Твиттер Кафельникова
Теги: Кокорин Мамаев Зенит Краснодар Галицкий Кафельников
Сегодня, 11:54
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#41  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 13:47)
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  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: robinzen
Цитата: acetophenon
Я думаю, что тот, кто вывесил здесь цитату Кафельникова - дырявый презерватив.

А Кафельников что, не дырявый презерватив? Совсем выидатьмозги пропил... Ну ладно, обычные фантики на ветках срутся, но вот так публично обзывать клуб... это через край...

Да плевать на Кафельникова, он - просто дурак. А вот тот кто здесь вывесил, тот - подлец.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#40  нетрал   (Сегодня, 13:41)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
кафель их не подначивал случайно?
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#39  trent   (Сегодня, 13:26)
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
трэш.... laughing


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Спартак - навсегда!
Регистрация: 20.03.2012 [жалоба]
#38  Sergeevich   (Сегодня, 13:22)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Кафельников пусть за своим свинарником смотрит...

Вот прикол будет если этих двоих Спартак зимой возьмет)
Еременко же взяли, а два года назад визга поросячего было...
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
#37  safonas   (Сегодня, 13:19)
  • -1
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Краснодар уже заявил о том что ищут пути разрыва контракта и на это время Мамая сильно штрафуют и отстраняют от тренировок


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#36  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:15)
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
То есть макаке жену избивать можно...


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#35  Смотрящий  Москва (Сегодня, 13:05)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Делать прогнозы - одно ( каким бы пристрастными они ни были.)
А опускаться до оскорблений публичному персонажу - "неизвестно зачем, непонятно, на кой" (с)

Где тот герой знаменитого финала...


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#34  yanus0407  Санкт - Петербург (Сегодня, 12:57)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Молодцы авторы - сейте ненависть среди фанатов ещё больше.....


--------------------
Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
#33  Дмитрий Дедов   (Сегодня, 12:48)
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Нда, вот и лицо болельщика Спартака. Никогда не замечал, чтоб публичные фанаты Зенита говорили в подобном тоне (если что-то было, поправьте). В семье не без урода, но хоть яркая пропаганда против наркоты и алка
Регистрация: 1.07.2018 [жалоба]
#32  Alemu  Санкт-Петербург (Сегодня, 12:48)
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Кафель, ну детский сад какой-то, серьезно stuck_out_tongue
даже если абстрагироваться от клубных пристрастий - такими фразочками во дворе бросаются 13-летние подростки, ну никак не взрослые мужики)
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#31  kingar  Орел (Сегодня, 12:45)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Кафельников точно безмозглое существо, больше и сказать нечего....
Регистрация: 30.07.2018 [жалоба]
#30  spiri   (Сегодня, 12:44)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
имхо,Кафель закинулся кокосом...неадекват,очевидно же!! flushed


--------------------
Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
#29  Looka  Ростов-на-Дону (Сегодня, 12:36)
  • +11
  •  (13)
Болеет за:
«Ростов»
Ну, про этих двух "МакГрегоров" все понятно. А вот Кафельников сильно разочаровал... Своим высказыванием о питерском клубе опустил себя ниже плинтуса.


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Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008 [жалоба]
#28  игра  г. Москва (Сегодня, 12:34)
  • +5
  •  (15)

Вафельников разинул пасть(рот)
Регистрация: 23.10.2006 [жалоба]
#27  Svetliykenig   Калининград (Сегодня, 12:33)
  • -11
  •  (19)

Не бомж, а гей клуб "голубая устрица"
Регистрация: 18.08.2018 [жалоба]
#26  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 12:31)
  • +6
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: junga
торчал в рабочее время в кафэхе и не проявил сдержаность согласно своему статусу госслужащего, еще неизвестно что он там вещал из угла

А то, что Кокоша с Мамаем еще до кафе на улице человека отоварили - ты в расчет не берешь? Это же тупые рецедивисты какие-то. Выгнать их нахер из спортсменов вообще...


--------------------
По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#25  сынок  CCCP (Сегодня, 12:29)
  • -8
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
ну вот уже жопализы подтянулись с переделанной версией)

Все произошло около 10 утра. Главная загадка – откуда вообще появился стул. Как говорят, стульев на всю компанию не хватило, и Александр подошел к месту, где сидел Денис Пак, и взял тот самый стул.
Ему сделали замечание – в том смысле, что можно было и спросить. Возможно, в ответ на эти слова Кокорин и ударил стулом. Не знаю, что задело больше – то, что его не узнали (в это трудно поверить, но Пак, получавший образование в Петербурге, мог не знать, кто все эти люди во главе с футболистом "Зенита", сдвинувшие несколько столов для большой компании), либо замечание.
Кокорин, ударив стулом, им в итоге завладел, поставив его у столика компании.
Игроки пока никак ситуацию не комментировали. Мамаев, ответив на звонок, говорить далее ничего не стал, а до Кокорина, по моей информации, не все в "Зените" вчера смогли дозвониться.
Регистрация: 18.07.2011 [жалоба]
#24  bk-sarmat  ростов (Сегодня, 12:28)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Реал»
дешёво,доча подсадила что-ли smirk
Регистрация: 19.10.2010 [жалоба]
#23  foxship  Стая бандерлогов (Сегодня, 12:27)
  • +7
  •  (11)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Естественно, бомж-клуб оставит в своих рядах своего

Что тут добавить? Он сам про себя уже все сказал.
Ну и чем он лучше их после этого?


--------------------
Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
#22  KOZbIPb  город Белых Ночей (Сегодня, 12:27)
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: stepanmlc
Конюшня выгоняет нарика, а его подбирает свиньи с его братом. Две половинки воссоединяются в поросячем клубе, во будет угар smile
Регистрация: 22.08.2007 [жалоба]
#21  Кот КБ Матроскин  Простоквашино Италия (Сегодня, 12:26)
  • -10
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Zamba
Наркоман, отец наркоманки

ты в лицо ему это скажи,с перепугу обмочишься сразу , трусливый баклан
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
#20  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 12:26)
  • +8
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: acetophenon
Я думаю, что тот, кто вывесил здесь цитату Кафельникова - дырявый презерватив.

А Кафельников что, не дырявый презерватив? Совсем выидатьмозги пропил... Ну ладно, обычные фантики на ветках срутся, но вот так публично обзывать клуб... это через край...


--------------------
По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#19  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 12:19)
  • +2
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Я думаю, что тот, кто вывесил здесь цитату Кафельникова - дырявый презерватив.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#18  сынок  CCCP (Сегодня, 12:17)
  • -6
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: stepanmlc
Магнит выгоняет мамаева, а его подбирает бомжи. Две половинки воссоединяются в голубом клубе, во будет угар smile

с кокошей ничего не будет...если только чиновник не окажется слишком крутой и решит дело до конца довести...в чем я очень сомневаюсь......у бомжей политика клуба так выстроена...и расовую дискриминацию у них поддерживают потому в клубе нет черных...а кокоша легко обзывает людей узкоглазой обезьяной и лупит его стулом по голове
хотя бомжам уже пора ни отмазкой заниматься а меры реальные принимать...пока не прибили кого-нибудь
Регистрация: 18.07.2011 [жалоба]
#17  zenit4ik  санкт петербург (Сегодня, 12:15)
  • +2
  •  (8)

Тут надо не из клубов выгонять а РПЛ взять и дискву обоим въебать лет так на пять, тогда и клубы их держать не будут, а так кули толку ну перейдут в другой клуб


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АНДРЕЙ КАНЧЕЛЬСКИС: ФУТБОЛЬНЫЙ БОГ НАКАЗЫВАЕТ "СПАРТАК" ЗА НЕЧЕСТНОСТЬ
Регистрация: 1.09.2011 [жалоба]
#16  vad1970  Санкт-Петербург (Сегодня, 12:13)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Панов наглядный пример.
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
#15  stepanmlc   (Сегодня, 12:12)
  • -10
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
Магнит выгоняет мамаева, а его подбирает бомжи. Две половинки воссоединяются в голубом клубе, во будет угар smile


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
#14  vad1970  Санкт-Петербург (Сегодня, 12:10)
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
В народном приюте для наркаманов смогут реабелитироваться.
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
#13  ilia190580  Санкт-Петербург (Сегодня, 12:06)
  • +18
  •  (30)
online
Болеет за:
«Зенит»
Кафельников конечно опускается всё ниже и ниже. Я понимаю что он болельщик Спартака, но нельзя же так переходить на оскорбления в адрес (пусть и нелюбимого) клуба. Можете поправить, но не припомню, чтобы из ПУБЛИЧНЫХ болельщиков Зенита, кто либо переходил на типичные высказывания, например Свин-клуб... Лишний раз убеждаюсь, что у болельщиков Спартака(не всех, но большинства) мозгов как у воробушка и Кафель в их числе...
Регистрация: 17.01.2011 [жалоба]
#12  zenit4ik  санкт петербург (Сегодня, 12:06)
  • +3
  •  (13)

Thor,
так Глушаков уже лайкнул в твиттере поступки парней и написал спасибо ребята теперь я могу спокойно вздохнуть laughing


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АНДРЕЙ КАНЧЕЛЬСКИС: ФУТБОЛЬНЫЙ БОГ НАКАЗЫВАЕТ "СПАРТАК" ЗА НЕЧЕСТНОСТЬ
Регистрация: 1.09.2011 [жалоба]
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