Кафельников: бомж-клуб оставит своего, но второго Галицкий из "Краснодара" точно выгонит

Олимпийский чемпион по теннису и болельщик "Спартака" Евгений Кафельников поделился мнением об инциденте с избиением двух чиновников футболистами Павлом Мамаевым и Александром Кокориным."Естественно, бомж-клуб оставит в своих рядах своего.Но второго Галицкий из "Краснодара", точно выгонит!", – написал Кафельников в твиттере.