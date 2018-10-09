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Игорь Лебедев: Кокорин и Мамаев умерли как футболисты

Для футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева инцидент с дракой в московском кафе может означать завершение игровой карьеры. Об этом заявил член исполкома РФС Игорь Лебедев.

"Тот общественный резонанс, который поднялся, не позволит замять это дело. Уже сейчас, забегая вперед, можно сказать, что футболисты Кокорин и Мамаев умерли как футболисты. Для них это большее наказание, чем уголовное преследование. Больше мы этих футболистов не увидим, будут подсудимые Кокорин и Мамаев, будут виновники уголовного дела. Не понимаю, откуда ребята нахватались звезд. Их поведение бросает тень на Российский футбольный союз, на клубы, которые они представляют. Мы боремся, чтобы российский спорт был образцом для подражания среди молодежи, а тут такие инциденты. Думаю, меры будут самые строгие со стороны клубов, а уголовное дело будет доведено до логического окончания в виде судебного процесса. Считаю, это определенный вызов со стороны Кокорина и Мамаева в адрес российского общества. Это не первый их поступок, и каждый раз им всё сходит с рук. Чувство безнаказанности и вседозволенности, видимо, сложило в их голове впечатление, что они футболисты и им всё можно. Они футболисты не самые лучшие - ни Кокорин, ни Мамаев на поле особо не блистали, даже в сборную России не входят. Да, в своих клубах играют неплохо, но Кокорин время от времени, а Мамаев - игрок среднего уровня", - цитирует Лебедева РИА.
Теги: Лебедев Кокорин Мамаев
Сегодня, 16:17
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(1)
#16  Седой  Россия (Сегодня, 17:01)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Чуть ли не впервые говорил все по делу, но в концовке все испортил. Тем, кто играет лучше и вызывается в сборные, можно толпой людей пинать и стульями по голове бить?


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
#15  Makc33   (Сегодня, 16:58)
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: командир
Уже все высказались. Один Гена Орлов почему-то молчит

Он был с ними smile
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#14  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:46)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: PanoV
Скорее всего у вас останется.

эта моя циничная позиция, не знаю как клуба, если не посадят, либо у нас, либо нигде, в России по крайне мере


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#13  Romella  Красноярск (Сегодня, 16:43)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
***ть..
Регистрация: 14.12.2011 [жалоба]
#12  командир   (Сегодня, 16:40)
  • +2
  •  (4)

Уже все высказались. Один Гена Орлов почему-то молчит
Регистрация: 7.03.2016 [жалоба]
#11  Spartacus1971   (Сегодня, 16:40)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Как раз Кокорин в большей степени,Мамаев в меньшей,игроки классные,другое дело,что мозгов 0.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#10  Кепончег УЕФА  где-то здесь (Сегодня, 16:36)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Вот бы так со всеми. Но кто то из богатеньких может барагозить, стрелять, убивать, и нихера


--------------------
аргентинский бродячий театр и отец-герой-труженик
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
#9  vertel  латвия (Сегодня, 16:33)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
И.Лебедев:... дело будет доведено до логического окончания в виде судебного процесса. Считаю
Да ну его процесс, лучше тройка решит и к стенке.
Регистрация: 13.11.2009 [жалоба]
#8  командир   (Сегодня, 16:32)
  • +1
  •  (3)

Цитата: robinzen
Если отвертятся от уголовного срока... то и зимой (после выгона из клубов Краснодар и зенит) их подпишут неразборчивые турецкие клубы... хотя, ясно дело, и с более низкими зарплатами.

на украине уже под них места освобождают
Регистрация: 7.03.2016 [жалоба]
#7  PanoV  СПб (Сегодня, 16:28)
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Zamba
плохо ты о гинере\герусе\федуне думаешь

Скорее всего у вас останется. Руководство Зенита ради достижения цели говном не побрезгует измазаться.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
#6  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:27)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Кокорин и Мамаев умерли

и вам того же Игорь Лебедев

Цитата: Zamba
Кокорин и Мамаев умерли

и вам того же, Игорь Лебедев


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#5  Marlboro131994  Москва (Сегодня, 16:27)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Zamba
плохо ты о гинере\герусе\федуне думаешь

Тоже самое тебе адресовано))))
Регистрация: 22.11.2009 [жалоба]
#4  Sesk   (Сегодня, 16:24)
  • -3
  •  (3)

Вот так и формируют заказ, через таких серых крыс, как этот Лебедев.
Регистрация: 23.06.2016 [жалоба]
#3  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:23)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: robinzen
турецкие клубы

плохо ты о гинере\герусе\федуне думаешь


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#2  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 16:23)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Если отвертятся от уголовного срока... то и зимой (после выгона из клубов Краснодар и зенит) их подпишут неразборчивые турецкие клубы... хотя, ясно дело, и с более низкими зарплатами.


--------------------
По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#1  ajax101  Москва (Сегодня, 16:21)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Отбудут наказание и ... никто не вправе им запретить играть в футбол.
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
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