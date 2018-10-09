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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Игорь Лебедев: Кокорин и Мамаев умерли как футболисты
Для футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева инцидент с дракой в московском кафе может означать завершение игровой карьеры. Об этом заявил член исполкома РФС Игорь Лебедев.
"Тот общественный резонанс, который поднялся, не позволит замять это дело. Уже сейчас, забегая вперед, можно сказать, что футболисты Кокорин и Мамаев умерли как футболисты. Для них это большее наказание, чем уголовное преследование. Больше мы этих футболистов не увидим, будут подсудимые Кокорин и Мамаев, будут виновники уголовного дела. Не понимаю, откуда ребята нахватались звезд. Их поведение бросает тень на Российский футбольный союз, на клубы, которые они представляют. Мы боремся, чтобы российский спорт был образцом для подражания среди молодежи, а тут такие инциденты. Думаю, меры будут самые строгие со стороны клубов, а уголовное дело будет доведено до логического окончания в виде судебного процесса. Считаю, это определенный вызов со стороны Кокорина и Мамаева в адрес российского общества. Это не первый их поступок, и каждый раз им всё сходит с рук. Чувство безнаказанности и вседозволенности, видимо, сложило в их голове впечатление, что они футболисты и им всё можно. Они футболисты не самые лучшие - ни Кокорин, ни Мамаев на поле особо не блистали, даже в сборную России не входят. Да, в своих клубах играют неплохо, но Кокорин время от времени, а Мамаев - игрок среднего уровня", - цитирует Лебедева РИА.
"Тот общественный резонанс, который поднялся, не позволит замять это дело. Уже сейчас, забегая вперед, можно сказать, что футболисты Кокорин и Мамаев умерли как футболисты. Для них это большее наказание, чем уголовное преследование. Больше мы этих футболистов не увидим, будут подсудимые Кокорин и Мамаев, будут виновники уголовного дела. Не понимаю, откуда ребята нахватались звезд. Их поведение бросает тень на Российский футбольный союз, на клубы, которые они представляют. Мы боремся, чтобы российский спорт был образцом для подражания среди молодежи, а тут такие инциденты. Думаю, меры будут самые строгие со стороны клубов, а уголовное дело будет доведено до логического окончания в виде судебного процесса. Считаю, это определенный вызов со стороны Кокорина и Мамаева в адрес российского общества. Это не первый их поступок, и каждый раз им всё сходит с рук. Чувство безнаказанности и вседозволенности, видимо, сложило в их голове впечатление, что они футболисты и им всё можно. Они футболисты не самые лучшие - ни Кокорин, ни Мамаев на поле особо не блистали, даже в сборную России не входят. Да, в своих клубах играют неплохо, но Кокорин время от времени, а Мамаев - игрок среднего уровня", - цитирует Лебедева РИА.
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