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Светлана Журова: Кокорина и Мамаева будут судить
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Государственной думы России Светлана Журова прокомментировала инциденты с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
"Эта ситуация — ни о чём. Они частные лица, их будут судить. Люди не оставят просто так побои. Это не про спорт. Два человека нарушали закон. Они уже не в сборной. Как уже клубы будут себя вести по отношению к ним… это просто так всё равно не останется. Они публично, под камерами избивали людей. Перебор у ребят. Это дело правоохранительных органов", - цитирует Журову RT.
8 октября появилась информация, что Кокорин и Мамаев, являющиеся игроками клубов Российской премьер-лиги "Зенит" и "Краснодар" соответственно, в одном из заведений в центре Москвы избили главу департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака. На следующий день стало известно об ещё одном инциденте с участием футболистов, в ходе которого они совершили нападение на Виктора Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.
"Эта ситуация — ни о чём. Они частные лица, их будут судить. Люди не оставят просто так побои. Это не про спорт. Два человека нарушали закон. Они уже не в сборной. Как уже клубы будут себя вести по отношению к ним… это просто так всё равно не останется. Они публично, под камерами избивали людей. Перебор у ребят. Это дело правоохранительных органов", - цитирует Журову RT.
8 октября появилась информация, что Кокорин и Мамаев, являющиеся игроками клубов Российской премьер-лиги "Зенит" и "Краснодар" соответственно, в одном из заведений в центре Москвы избили главу департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака. На следующий день стало известно об ещё одном инциденте с участием футболистов, в ходе которого они совершили нападение на Виктора Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.
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