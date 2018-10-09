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Светлана Журова: Кокорина и Мамаева будут судить

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Государственной думы России Светлана Журова прокомментировала инциденты с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

"Эта ситуация — ни о чём. Они частные лица, их будут судить. Люди не оставят просто так побои. Это не про спорт. Два человека нарушали закон. Они уже не в сборной. Как уже клубы будут себя вести по отношению к ним… это просто так всё равно не останется. Они публично, под камерами избивали людей. Перебор у ребят. Это дело правоохранительных органов", - цитирует Журову RT.

8 октября появилась информация, что Кокорин и Мамаев, являющиеся игроками клубов Российской премьер-лиги "Зенит" и "Краснодар" соответственно, в одном из заведений в центре Москвы избили главу департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака. На следующий день стало известно об ещё одном инциденте с участием футболистов, в ходе которого они совершили нападение на Виктора Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 20:27
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(3)
#9  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 21:44)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Победоносный Зенит
У нас постоянно всплывают истории( криминал и т.д.) про слуг народа, а тут на тебе обидели чинушу

Ты просто конченый дебил. Во-первых, при чем тут чинуши и мордобой? Во-вторых, когда ему стулом заехали у него что, на лбу было написано "чиновник"?

Сам-то хотел бы стулом в лоб вот та к- от какого-то пьяного кокоши?


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#8  Barmaley   (Сегодня, 21:33)
  • -1
  •  (1)
online

Зря они на корейца батон покрошили. Очень они бойцы крутые если что. Тут извините-простите не прокатит. Тем более если маму с папой их вспомнили.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#7  Phil  Москва (Сегодня, 21:28)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Динамо» М
Ничего серьёзного им не будет. Штраф какой-нибудь, если только. Это же Россия. Такого рода люди здесь не садятся . .
Регистрация: 5.06.2017 [жалоба]
#6  AlecseiSoc  Сочи (Сегодня, 21:12)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Трансляция суда будет по Матч ТВ или на Премьере?
Регистрация: 13.03.2017 [жалоба]
#5  AlexDelPiero  Выборг (Сегодня, 21:05)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Предлагаю казнь через гильотину
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#4  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:39)
  • -11
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: колокольчик
Победоносный Зенит,
У вас все там дебилы? Наверное, стулом по голове все получали?

До нас не доходило,сначала их ломали об ваши недоголовы,а вот ножки засовывали вам сами знаете куда laughing


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#3  колокольчик  москва (Сегодня, 20:33)
  • +2
  •  (16)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Победоносный Зенит,
У вас все там дебилы? Наверное, стулом по голове все получали?


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Нельзя доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться.
Регистрация: 30.01.2010 [жалоба]
#2  diego milito 22   (Сегодня, 20:30)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Скорее всего, "отказное" будет.

Паку пришлют- В возбуждении уголовного дела отказать.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#1  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:29)
  • -13
  •  (23)
Болеет за:
«Зенит»
У нас постоянно всплывают истории( криминал и т.д.) про слуг народа, а тут на тебе обидели чинушу.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
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