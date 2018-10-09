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Адвокат: Кокорин и Мамаев не пытались принести извинения Паку

Адвокат главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака Геннадий Удунян, заявил, что полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин не извинялись перед его клиентом.

"Мы сделаем всё, чтобы лица, совершившие нападение, понесли максимально строгое наказание в соответствии с законом. Вариант примирения не рассматривается.

Никто из них за сутки, прошедшие с момента инцидента, не выходил на связь с потерпевшими и не пытался принести извинения", - цитирует Удуняна RT.
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 22:03
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#4  Седой  Россия (Сегодня, 22:41)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Савелий,
ОПГ в данном случае-Отмороженная ПедоГопота?)


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
#3  Савелий  Россия (Сегодня, 22:10)
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Теперь и у футболистов своя ОПГ.((
Регистрация: 28.12.2015 [жалоба]
#2  Elmo Kennedy   (Сегодня, 22:07)
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online

надо бы заказать их футболки, пока их из обращения не вывели
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#1  liasport433   (Сегодня, 22:05)
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online

вот что значит избалованные деньгами дети, не служившие в армии.... хотя будь у меня такой же епальник как у кокорина я бы повесился, а может тоже бы на жизнь был бы обижен!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
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