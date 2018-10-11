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Свен-Еран Эрикссон: Дзюба напоминает мне Ибрагимовича

Известный шведский тренер Свен-Еран Эрикссон отметил, что Артем Дзюба мог бы заиграть в Англии.

"Артем Дзюба готов к игре на самом высоком уровне. Ему очень подходит Англия. Я помню этого футболиста на чемпионате мира, хороший форвард, большой человек.

Чем-то он напоминает мне Ибрагимовича. Хотя, конечно, чтобы достичь уровня Златана, ему еще предстоит много работы", - сказал шведский специалист.

СЭ
Теги: Эрикссон Дзюба Ибрагимович
Сегодня, 08:27
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#2  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Сегодня, 09:42)
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Пфффффф laughing


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
#1  Колян Безмолвный   (Сегодня, 08:35)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Дзюба это Лука Тони
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
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