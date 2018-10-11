Свен-Еран Эрикссон: Дзюба напоминает мне Ибрагимовича

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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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08:20
Арбитр матча "Зенит" - "Динамо" Минск (8:1) задержан по подозрению в участии в договорных играх (15)
Арбитр матча "Зенит" - "Динамо" Минск (8:1) задержан по подозрению в участии в договорных играх (15)
02:37
Александр Емельяненко: с удовольствием поспаррингую с Кокориным и Мамаевым, пусть приходят в зал (6)
Александр Емельяненко: с удовольствием поспаррингую с Кокориным и Мамаевым, пусть приходят в зал (6)
02:06
"Не волнуйтесь за вашего ***. Наш суд - самый *** в мире". На Первом канале ответили отцу Мамаева (видео) (29)
"Не волнуйтесь за вашего ***. Наш суд - самый *** в мире". На Первом канале ответили отцу Мамаева (видео) (29)
01:05
Очевидец инцидента с Кокориным и Мамаевым: водитель провоцировал ребят, если брать с мужских понятий (53)
Очевидец инцидента с Кокориным и Мамаевым: водитель провоцировал ребят, если брать с мужских понятий (53)
00:02
Хоккейный клуб "Челны" пожизненно запретил Кокорину и Мамаеву посещать свои матчи и буфет (14)
Хоккейный клуб "Челны" пожизненно запретил Кокорину и Мамаеву посещать свои матчи и буфет (14)
Вчера, 23:44
Италия и Украина сыграли вничью
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Вчера, 23:40
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Вчера, 23:14
В Бельгии задержан судья, обслуживавший в Петербурге матч "Зенит" - "Динамо" Минск (19)
В Бельгии задержан судья, обслуживавший в Петербурге матч "Зенит" - "Динамо" Минск (19)
Вчера, 22:27
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Вчера, 22:13
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Ведущая Первого канала: водителя избивали четыре минуты, вся машина помята и в крови (35)
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Вчера, 21:42
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Вчера, 21:40
ЦСКА привез в Тюмень всего 14 футболистов и проиграл, но молодежь делала все по теории (1)
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Италия - Украина: стартовые составы
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Вчера, 20:47
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Павел Мамаев после допроса на 48 часов отправится в изолятор временного содержания (54)
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Свен-Еран Эрикссон: Дзюба напоминает мне Ибрагимовича
Известный шведский тренер Свен-Еран Эрикссон отметил, что Артем Дзюба мог бы заиграть в Англии.
"Артем Дзюба готов к игре на самом высоком уровне. Ему очень подходит Англия. Я помню этого футболиста на чемпионате мира, хороший форвард, большой человек.
Чем-то он напоминает мне Ибрагимовича. Хотя, конечно, чтобы достичь уровня Златана, ему еще предстоит много работы", - сказал шведский специалист.
СЭ
"Артем Дзюба готов к игре на самом высоком уровне. Ему очень подходит Англия. Я помню этого футболиста на чемпионате мира, хороший форвард, большой человек.
Чем-то он напоминает мне Ибрагимовича. Хотя, конечно, чтобы достичь уровня Златана, ему еще предстоит много работы", - сказал шведский специалист.
СЭ
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