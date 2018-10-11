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Александр Тарханов: на меня из "Енисея" никто не выходил

Известный тренер Александр Тарханов, работающий в системе "Урала", прокомментировал информацию о том, что он может в ближайшее время "Енисей".

"Я в "Енисее"? На меня никто не выходил. Я сейчас на тренировке молодежки "Урала". Про "Енисей" сам узнал из новостей в интернете", - цитирует Тарханова "Спорт-Экспресс".

"Енисей" занимает последнее место в чемпионате России с 5 очками. Команда на 4 балла отстает от 15-го "Анжи".
Теги: Тарханов Енисей
Сегодня, 17:20
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#1  voron (CSKA)  Москва (Сегодня, 17:40)
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Болеет за:
ЦСКА
А ему это надо? Скоро Парфёныча снимут и опять на своё местечко сядет, всё по старой схеме
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
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