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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Александр Тарханов: на меня из "Енисея" никто не выходил
Известный тренер Александр Тарханов, работающий в системе "Урала", прокомментировал информацию о том, что он может в ближайшее время "Енисей".
"Я в "Енисее"? На меня никто не выходил. Я сейчас на тренировке молодежки "Урала". Про "Енисей" сам узнал из новостей в интернете", - цитирует Тарханова "Спорт-Экспресс".
"Енисей" занимает последнее место в чемпионате России с 5 очками. Команда на 4 балла отстает от 15-го "Анжи".
"Я в "Енисее"? На меня никто не выходил. Я сейчас на тренировке молодежки "Урала". Про "Енисей" сам узнал из новостей в интернете", - цитирует Тарханова "Спорт-Экспресс".
"Енисей" занимает последнее место в чемпионате России с 5 очками. Команда на 4 балла отстает от 15-го "Анжи".
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