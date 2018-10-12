Около 15 тысяч болельщиков посетят матч молодежных сборных России и Македонии

Матч отбора на чемпионат Европы 2019 года между молодежными сборными России и Македонии (игроки не старше 21 года), который пройдет в Туле, посетят около 15 тыс. болельщиков. Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.Игра пройдет в пятницу на стадионе "Арсенал", который вмещает 20 тыс. зрителей. Начало матча - 19:00 мск.