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Около 15 тысяч болельщиков посетят матч молодежных сборных России и Македонии

Матч отбора на чемпионат Европы 2019 года между молодежными сборными России и Македонии (игроки не старше 21 года), который пройдет в Туле, посетят около 15 тыс. болельщиков. Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.

Игра пройдет в пятницу на стадионе "Арсенал", который вмещает 20 тыс. зрителей. Начало матча - 19:00 мск.

ТАСС
Теги: Молодежная сборная России
Сегодня, 16:19
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