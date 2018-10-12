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Сергей Ткачев - Кокорину: Сань, держись! Скоро все станет на свои места

Полузащитник тульского "Арсенала" Сергей Ткачев поддержал форварда "Зенита" Александра Кокорина, который вместе с Павлом Мамаевым отправлен на 2 месяца в СИЗО.

"Сань, держись! Все будет хорошо! В скором времени все станет на свои места! Терпения тебе и всем твоим родным", – написал Ткачев в инстаграме.

Теги: Ткачев Кокорин
Сегодня, 18:25
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#2  Алексей Шмелев   (Сегодня, 18:47)
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online

жду решение арсенала по отстранению ткачева от игр
Регистрация: 28.07.2018 [жалоба]
#1  Nastroenie  Москва (Сегодня, 18:30)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Я бы посмотрел на тебя, если бы эти два отморозка со стулом на твоих родственников напали...
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
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