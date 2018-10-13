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Адвокат: заключение Кокориных под стражу незаконно

Адвокат Татьяна Стукалова заявила о незаконности заключения форварда "Зенита" Александра Кокорина и его брата под стражу.

"Мне, конечно, скажут, что есть видеозапись. Я этого не отрицаю, но видеозапись отражает только факт причинения побоев, что влечет квалификацию только по статье 116 УКРФ, которая не предполагает меры пресечения в виде содержания под стражей. А хулиганство (статья 213 УКРФ) – это действия, грубо нарушающие общественный порядок, в том числе и побои, которые причиняются БЕСПРИЧИННО, без всякого повода. Только при такой квалификации человека можно изолировать от общества.

В нашем случае без учета инициативной перебранки потерпевшего с обвиняемым, которая препятствует обвинению в хулиганстве и так понятно "хулиганы" почему-то не приставали к другим гражданам и не трогали их имущество. Поэтому возникают сомнения в законности обвинения по хулиганству. А они, в свою очередь, должны толковаться в пользу обвиняемых - презумпция невиновности, гарантированная Конституцией РФ. Безобразно выглядит процесс вызова ребят в ГСУ на допрос. Согласно видеоролику, размещенному в СМИ, из двери помещения ГСУ выходит неизвестный человек и выкрикивает ультиматум, что в случае неявки до 18:00 будет объявлен федеральный розыск. Для вызова на допрос должна быть направлена повестка, а при срочности - с нарочным. Федеральный розыск объявляется только после местного розыска через 6 месяцев после происшествия.

Указанные преступления, даже хулиганство, относятся к подследственности территориальных ОВД "Пресненское" и "Тверское", а в случае объединения дел расследование проводится в одном из этих ОВД, в крайнем случае, в УВД по ЦАО города Москвы, куда эти ОВД входят. Нарушение принципа подследственности влечет за собой незаконность расследования и заключения под стражу. Из публикации в СМИ усматривается, что дело передано в ГСУ из-за большого общественного резонанса, но такое основание законом не предусмотрено, поэтому принцип равенства прав сторон предполагает, что защита и обвиняемые могут потребовать принятия дела судом присяжных в МГС, - написала Стукалова в своем Инстаграме.

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Наверное,моя позиция требует дополнительного пояснения,как стало понятно при реакции на многие мои посты,так вот: –почему я не считаю шумиху неопределенного круга лиц общественным мнением,потому что общественное мнение возникает только в результате ознакомления общественности с полной информацией о произошедшем.Мне,конечно,скажут,что есть видеозапись.Я этого не отрицаю,но видеозапись отражает только факт причинения побоев,что влечёт квалификацию только по статье 116 УКРФ,которая не предполагает меры пресечения в виде содержания под стражей.А хулиганство(статья 213 УКРФ)–это действия,грубо нарушающие общественный порядок,в том числе и побои,которые причиняются БЕСПРИЧИННО,без всякого повода.Только при такой квалификации человека можно изолировать от общества.В нашем случае без учета инициативной перебранки потерпевшего с обвиняемым,которая препятствует обвинению в хулиганстве и так понятно«хулиганы»почему-то не приставали к другим гражданам и не трогали их имущество.Поэтому возникают сомнения в законности обвинения по хулиганству.А они,в свою очередь,должны толковаться в пользу обвиняемых-презумпция невиновности,гарантированная Конституцией РФ.Безобразно выглядит процесс вызова ребят в ГСУ на допрос.Согласно видеоролику,размещенному в СМИ,из двери помещения ГСУ выходит неизвестный человек и выкрикивает ультиматум, что в случае неявки до 18:00 будет объявлен федеральный розыск.Для вызова на допрос должна быть направлена повестка,а при срочности-с нарочным.Федеральный розыск объявляется только после местного розыска через 6 месяцев после происшествия.Указанные преступления, даже хулиганство,относятся к подследственности территориальных ОВД«Пресненское»и«Тверское»,а в случае объединения дел расследование проводится в одном из этих ОВД,в крайнем случае,в УВД по ЦАО города Москвы,куда эти ОВД входят.Нарушение принципа подследственности влечёт за собой незаконность расследования и заключения под стражу.Из публикации в СМИ усматривается,что дело передано в ГСУ из-за большого общественного резонанса,но такое основание законом не предусмотрено,поэтому принцип равенства прав сторон предполагает,что защита и обвиняемые могут потребовать принятия дела судом присяжных в МГС.

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Теги: Кокорин
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#35  Skyline  СПБ (Сегодня, 20:01)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: pivo69
Девочка пиарится...
Ну,а когда ей в следующий раз попадётся
такое громкое дело?скорее всего,судя
по её работе-никогда.

куда уж проф юристу до диванного аналитика)


--------------------
Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#34  pivo69  Германия (Сегодня, 19:57)
  • -1
  •  (1)
online

Девочка пиарится...
Ну,а когда ей в следующий раз попадётся
такое громкое дело?скорее всего,судя
по её работе-никогда.
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
#33  Barmaley   (Сегодня, 19:54)
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: Zenitcheg
Цитата: Crazy Rat
уж слишком сурово за них взялись... Я живу в таком регионе, где чуть ли не ежедневно дети чиновников и сами высокосидящие люди ведут себя хуже, сбивая людей на пешеходных переходах, гоняют бухими за рулём, оскорбляют простых людей, открыто жрут взятки и т.д., но свободно себя чувствуют!!! есть более "сучьи выродки" достойны обсужения и осуждения!!!

Слишком сурово? То есть резюмируя тобою сказанное звучит так что ли: "Так как есть люди, которые ведут себя ещё хуже, то к этим двум нужно отнестись по-мягче"? Ну бред же. По такой логике, если тебя когда-нибудь какие-нибудь челы отмудохают, то ты не должен на них сильно сердчать, ведь есть же люди хуже, например убийцы.

Они его буцкали под песню В.В. Высоцкого"Еще скажи спасибо, что живой"
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#32  yuri  спб (Сегодня, 19:51)
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online

надеемся, что хотя бы он точно- юрист,

Надейтесь, кто не имеет надежды и не живет на русской земле.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#31  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:48)
  • +1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Barmaley
Этот чиновник - генерал юстиции. Он вам весь УК РФ на память перескажет со всеми комментариями.


надеемся, что хотя бы он точно- юрист, а не такой, как Хахалева, замкраевого суда, вынесшая шесть тысяч обвинительных приговоров, и как выяснилось, вообще не имеющая юридического образования, зато имеющая фальшивый и нигде не зарегистрированный диплом.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#30  yuri  спб (Сегодня, 19:47)
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: Barmaley
По какой статье его можно привлечь? За распитие кофе в общественном месте группой лиц? Этот чиновник - генерал юстиции. Он вам весь УК РФ на память перескажет со всеми комментариями. Не зря 6 первых адвокатов России ушли в тину и не высовываются. Это представитель власти , а не просто бомбила на такси. А на власть кидаться себе дороже выйдет.

Надо подключать контразведку и этот генерал юстиции будет бледным подонком, решившим злоупотеблять властью.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#29  Barmaley   (Сегодня, 19:44)
  • 0
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online

Цитата: yuri
Хорошо бы и этого чинушу привлечь . За неприкрытую расправу и наглость . позволившую ляпнуть- " мы пойдем до конца".У них видимо это считается доблестью(пошли бы они на хер и ещё раз споткнулись об стол) Дядя гандон , это называется сведение счетов, какая статья кот не в курсе.

По какой статье его можно привлечь? За распитие кофе в общественном месте группой лиц? Этот чиновник - генерал юстиции. Он вам весь УК РФ на память перескажет со всеми комментариями. Не зря 6 первых адвокатов России ушли в тину и не высовываются. Это представитель власти , а не просто бомбила на такси. А на власть кидаться себе дороже выйдет.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#28  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 19:27)
  • -3
  •  (3)

Гапота и есть гапота, скоро к ней Глушак подкатит.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#27  Boss52  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:27)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: hel

Болеет за:
ЦСКА

Цитата: net.81
Написано: БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СГОВОРА"
А ты попробуй крикни фанам что нибудь плохое про их команду, они тебя просто изобьют в кровь. И им пофигу на твое происхождение и социальное положение. Просто надо понимать, а надо ли провоцировать их. Так и тут их спровоцировали. Драку всегда кто-то провоцирует. И порой тому кто спровоцировал драку, тому больше всех и достается.
В инте уже написали, что их снимала на видео какая то журналистка (они просто сидели и употребляли алкоголь, как и весь наш народ, увы), они заметили ее и хотели отобрать у нее это видео, она рванула в первую попавшую машину и попросила защиты у водителя. Тот и пошел ее защищать, вот и получилась драка. Я их не поддерживаю как они это сделали. Но что получилось, то и получилось. Их спровоцировали. ЭТО надо понимать. То что они виноваты - факт. А те кто спровоцировал - они честнейшие люди, их надо поцеловать в одно место и выдать премию.)))) Особенно чиновника, который с утра завтракает в кафе, а не дома у себя на кухне или в кровати.)))))
Удачи всем.


Молодец. Все разложил "по полочкам". Как было с мигрантом (вроде, как с очередным братом из Белоруссии, а он легализован и имеет право на работу в России) не знаю. Но что-то во всем этом есть омерзительное, хотя стул, конечно, был. Куда Паку попало, в голову (что для чиновника только на пользу) или куда-то еще - это вопрос. Но, вы можете представить себе ситуацию, когда заграницей инородец пытается заявлять о своих правах, обматерив коренное население. Даже не заграницей. Попробуйте что-то подобное сделать в национальных образованиях России. Удачи.
Регистрация: 29.11.2014 [жалоба]
#26  sssh53  Москва (Сегодня, 19:16)
  • -1
  •  (1)

ну не боится девушка засветится на общественном поле
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
#25  net.81   (Сегодня, 19:14)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: hel
Цитата: net.81
Написано: БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СГОВОРА"

А ты попробуй крикни фанам что нибудь плохое про их команду, они тебя просто изобьют в кровь. И им пофигу на твое происхождение и социальное положение. Просто надо понимать, а надо ли провоцировать их. Так и тут их спровоцировали. Драку всегда кто-то провоцирует. И порой тому кто спровоцировал драку, тому больше всех и достается.
В инте уже написали, что их снимала на видео какая то журналистка (они просто сидели и употребляли алкоголь, как и весь наш народ, увы), они заметили ее и хотели отобрать у нее это видео, она рванула в первую попавшую машину и попросила защиты у водителя. Тот и пошел ее защищать, вот и получилась драка. Я их не поддерживаю как они это сделали. Но что получилось, то и получилось. Их спровоцировали. ЭТО надо понимать. То что они виноваты - факт. А те кто спровоцировал - они честнейшие люди, их надо поцеловать в одно место и выдать премию.)))) Особенно чиновника, который с утра завтракает в кафе, а не дома у себя на кухне или в кровати.)))))
Удачи всем.


"В инте уже написали, что их снимала на видео "
Где , кто и когда это написал? Ссылку.
Похоже ты сам Новую повесть сочинил и не более. Врём как дышим? Трудись.Может ещё что придумаешь? Фантазии оно такие.

"Просто надо понимать, а надо ли провоцировать их. "
А, если мы с другом завтра к тебе подойдём и попросим закурить, а ты откажешь, т.к. не куришь и мы тебе ввалим, то это ты нас спровоцировал? Так? Тебе сколько лет, чудо?

И вот это:"сидели и употребляли алкоголь, как и весь наш народ, ..."
Ты что это себя обобщаешь со всем народом?Большинство нашего народа пашут что бы прокормить себя и семью. А ты похоже элементарный малолетний ,пивной
алкаш.Не кашляй.
Регистрация: 23.04.2009 [жалоба]
#24  diego milito 22   (Сегодня, 19:09)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
На пересмотр в суд и на незаконность в прокуратуру, В СК РФ на превышение служебных полномочий сотрудников СУ МВД.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#23  miktar   (Сегодня, 19:07)
  • -3
  •  (5)
online

Скоро напишут ,что эти двое -...... порядок в городе наводили.


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#22  кочегар  Кубань (Сегодня, 19:03)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Nastroenie
Я бы посмотрел на тебя, если

на кого ты только не смотрел, шары не повылазили , дефект
Регистрация: 13.04.2008 [жалоба]
#21  hel  г. Екатеринбург (Сегодня, 18:57)
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: net.81
Написано: БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СГОВОРА"

А ты попробуй крикни фанам что нибудь плохое про их команду, они тебя просто изобьют в кровь. И им пофигу на твое происхождение и социальное положение. Просто надо понимать, а надо ли провоцировать их. Так и тут их спровоцировали. Драку всегда кто-то провоцирует. И порой тому кто спровоцировал драку, тому больше всех и достается.
В инте уже написали, что их снимала на видео какая то журналистка (они просто сидели и употребляли алкоголь, как и весь наш народ, увы), они заметили ее и хотели отобрать у нее это видео, она рванула в первую попавшую машину и попросила защиты у водителя. Тот и пошел ее защищать, вот и получилась драка. Я их не поддерживаю как они это сделали. Но что получилось, то и получилось. Их спровоцировали. ЭТО надо понимать. То что они виноваты - факт. А те кто спровоцировал - они честнейшие люди, их надо поцеловать в одно место и выдать премию.)))) Особенно чиновника, который с утра завтракает в кафе, а не дома у себя на кухне или в кровати.)))))
Удачи всем.


--------------------
БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009 [жалоба]
#20  Skyline  СПБ (Сегодня, 18:54)
  • -3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
сколько практикующих адвокатов в комментариях. диву даешся.
идите пака и водилу защищайте. всезнайки

Цитата: wir sind die besten
Вся практика на земле показывает, это дело ОВД района...все. Макс. 15 суток и возмещение ущерба...а тут чиновников и служащих высокого уровня цепанули, был-бы колхозник ГСУ псльцем не пошевелило-бы...

это называется травля при помощи сми. на радость тупым хомячкам.


--------------------
Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#19  wir sind die besten  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:50)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Вся практика на земле показывает, это дело ОВД района...все. Макс. 15 суток и возмещение ущерба...а тут чиновников и служащих высокого уровня цепанули, был-бы колхозник ГСУ псльцем не пошевелило-бы...
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
#18  GS  Москва (Сегодня, 18:49)
  • 0
  •  (2)

Visio,
Вестимо, в Европоцевский.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#17  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 18:48)
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Пиз..ит адвокат, как Клара Цеткин... она прекрасно понимает, что по первому эпизоду (драка на остановке) там даже по видео - чистая групповая хулиганка, а не просто побои... Но это хлеб адвоката, что ей ещё говорить, что они виновны что ли?


--------------------
По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#16  net.81   (Сегодня, 18:43)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: hel
В силу ч. 3 ст. 35 УК РФ под организованной группой понимается устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

Кстати, что врём-то про ст35.
Вот что там написано:
"1. Преступление признается совершенным группой лиц, если в его совершении совместно участвовали два или более исполнителя без предварительного сговора."
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/c7778082963ad8bd72f941e737f99a57cebf81ac/

Написано: БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СГОВОРА"
Тоже сам статьи сочиняешь? Всё пытаетесь враньё написать типа народу лень будет проверить текст статьи?
Регистрация: 23.04.2009 [жалоба]
#15  FCD 1923  Истра (Сегодня, 18:43)
  • -4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Если сравнить как за них взялись с тем, как берутся за простых людей- то они на курорте вообще-то с отдельным койка-местом.


--------------------
И особо, с большим наслажденьем- я кладу на московский Спартак.
Регистрация: 19.10.2008 [жалоба]
#14  ld1964   (Сегодня, 18:42)
  • -2
  •  (10)

Цитата: hel
под организованной группой понимается устойчивая группа лиц,

Кокорин и Мамаев очень устойчивая группа.

Цитата: hel
А они что заранее объединились чтобы натворить то, что они сделали?

А для чего они собрались и упорно бухали?
Регистрация: 16.06.2017 [жалоба]
#13  Viper  Saint-Petersburg (Сегодня, 18:41)
  • -1
  •  (3)
online

Приговор тоже через инстаграм будет?


--------------------
Друг укажет, на что я способен, враг же научит, как мне поступать.
Регистрация: 8.02.2010 [жалоба]
#12  yuri  спб (Сегодня, 18:40)
  • -1
  •  (9)
online

Хорошо бы и этого чинушу привлечь . За неприкрытую расправу и наглость . позволившую ляпнуть- " мы пойдем до конца".У них видимо это считается доблестью(пошли бы они на хер и ещё раз споткнулись об стол) Дядя гандон , это называется сведение счетов, какая статья кот не в курсе.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#11  Visio  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:37)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Можно подать в суд на суд
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
#10  net.81   (Сегодня, 18:37)
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: hel
А где ты там увидел организованную группу?

А, то есть за одним столом сидело с десяток человек каждый сам по себе и били они сначала ногами водителя, а потом посетителя каждый от себя?
Группа была, на чём они объединились без разницы. Факт, что били они людей организованно.Смотри видео и не пипи.Желаю тебе такой же неорганизованной группы. Может поумнеешь.
Регистрация: 23.04.2009 [жалоба]
#9  Zenitcheg  Finland (Сегодня, 18:33)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Барселона»
Цитата: Crazy Rat
уж слишком сурово за них взялись... Я живу в таком регионе, где чуть ли не ежедневно дети чиновников и сами высокосидящие люди ведут себя хуже, сбивая людей на пешеходных переходах, гоняют бухими за рулём, оскорбляют простых людей, открыто жрут взятки и т.д., но свободно себя чувствуют!!! есть более "сучьи выродки" достойны обсужения и осуждения!!!

Слишком сурово? То есть резюмируя тобою сказанное звучит так что ли: "Так как есть люди, которые ведут себя ещё хуже, то к этим двум нужно отнестись по-мягче"? Ну бред же. По такой логике, если тебя когда-нибудь какие-нибудь челы отмудохают, то ты не должен на них сильно сердчать, ведь есть же люди хуже, например убийцы.


--------------------
Cataluna no es Espana!
Регистрация: 3.08.2010 [жалоба]
#8  hel  г. Екатеринбург (Сегодня, 18:29)
  • -5
  •  (15)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: net.81
Сказано-ИЛИ ОРГАНИЗОВАННОЙ ГРУППОЙ- что и было.

А где ты там увидел организованную группу? Или это твое мнение ТАК сложилось?
В силу ч. 3 ст. 35 УК РФ под организованной группой понимается устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. А они что заранее объединились чтобы натворить то, что они сделали? Это у них было спонтанно, так как они распивали спиртные напитки и ничего более. Да кстати, их я не защищаю, если что. Просто надо быть адекватным ко всем.


--------------------
БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009 [жалоба]
#7  net.81   (Сегодня, 18:15)
  • +5
  •  (15)
Болеет за:
«Крылья Сов»
"А хулиганство (статья 213 УКРФ) – это действия, грубо нарушающие общественный порядок, в том числе и побои, которые причиняются БЕСПРИЧИННО, без всякого повода. Только при такой квалификации человека можно изолировать от общества."
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Эта адвокат где диплом покупала? Или совсем читать не умеет? Где в статье 213УК сказано БАСПРИЧИННО? Сама статью переделала в результате долгих размышлений или как? kissing_heart
Вот часть этой статьи, которая подходит к этим футболёрам:
"2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка, -"

Сказано-ИЛИ ОРГАНИЗОВАННОЙ ГРУППОЙ- что и было.

" "хулиганы" почему-то не приставали к другим гражданам и не трогали их имущество."

Действительно, а почему других "граждан" не трогали?
Других " граждан " не трогали, потому что они сидели , закрыв рты. Значит если человек сделал замечание орувшим матом и получил за это замечание по голове стулом, а вот других не тронули, то он сам виноват?
Однако очень интересные "адвокаты" в России наблюдаются.
Регистрация: 23.04.2009 [жалоба]
#6  Crazy Rat  Стерлитамак (Сегодня, 18:13)
  • +2
  •  (10)

Сколько дней уже обсуждается... Скажу честно: Да, парни вели себя недостойно и должны ответить по закону, но уж слишком сурово за них взялись... Я хоть и болею за другой (вражеский клуб), но не так сильно осуждаю парней! Я живу в таком регионе, где чуть ли не ежедневно дети чиновников и сами высокосидящие люди ведут себя хуже, сбивая людей на пешеходных переходах, гоняют бухими за рулём, оскорбляют простых людей, открыто жрут взятки и т.д., но свободно себя чувствуют!!! И никто их не обсуждает, забывают через пару часов... Хоть пацаны накосячили, но есть более "сучьи выродки" достойны обсужения и осуждения!!!
Регистрация: 23.10.2008 [жалоба]
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