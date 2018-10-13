Адвокат: заключение Кокориных под стражу незаконно

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"Мне, конечно, скажут, что есть видеозапись. Я этого не отрицаю, но видеозапись отражает только факт причинения побоев, что влечет квалификацию только по статье 116 УКРФ, которая не предполагает меры пресечения в виде содержания под стражей. А хулиганство (статья 213 УКРФ) – это действия, грубо нарушающие общественный порядок, в том числе и побои, которые причиняются БЕСПРИЧИННО, без всякого повода. Только при такой квалификации человека можно изолировать от общества.
В нашем случае без учета инициативной перебранки потерпевшего с обвиняемым, которая препятствует обвинению в хулиганстве и так понятно "хулиганы" почему-то не приставали к другим гражданам и не трогали их имущество. Поэтому возникают сомнения в законности обвинения по хулиганству. А они, в свою очередь, должны толковаться в пользу обвиняемых - презумпция невиновности, гарантированная Конституцией РФ. Безобразно выглядит процесс вызова ребят в ГСУ на допрос. Согласно видеоролику, размещенному в СМИ, из двери помещения ГСУ выходит неизвестный человек и выкрикивает ультиматум, что в случае неявки до 18:00 будет объявлен федеральный розыск. Для вызова на допрос должна быть направлена повестка, а при срочности - с нарочным. Федеральный розыск объявляется только после местного розыска через 6 месяцев после происшествия.
Указанные преступления, даже хулиганство, относятся к подследственности территориальных ОВД "Пресненское" и "Тверское", а в случае объединения дел расследование проводится в одном из этих ОВД, в крайнем случае, в УВД по ЦАО города Москвы, куда эти ОВД входят. Нарушение принципа подследственности влечет за собой незаконность расследования и заключения под стражу. Из публикации в СМИ усматривается, что дело передано в ГСУ из-за большого общественного резонанса, но такое основание законом не предусмотрено, поэтому принцип равенства прав сторон предполагает, что защита и обвиняемые могут потребовать принятия дела судом присяжных в МГС, - написала Стукалова в своем Инстаграме.
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Наверное,моя позиция требует дополнительного пояснения,как стало понятно при реакции на многие мои посты,так вот: –почему я не считаю шумиху неопределенного круга лиц общественным мнением,потому что общественное мнение возникает только в результате ознакомления общественности с полной информацией о произошедшем.Мне,конечно,скажут,что есть видеозапись.Я этого не отрицаю,но видеозапись отражает только факт причинения побоев,что влечёт квалификацию только по статье 116 УКРФ,которая не предполагает меры пресечения в виде содержания под стражей.А хулиганство(статья 213 УКРФ)–это действия,грубо нарушающие общественный порядок,в том числе и побои,которые причиняются БЕСПРИЧИННО,без всякого повода.Только при такой квалификации человека можно изолировать от общества.В нашем случае без учета инициативной перебранки потерпевшего с обвиняемым,которая препятствует обвинению в хулиганстве и так понятно«хулиганы»почему-то не приставали к другим гражданам и не трогали их имущество.Поэтому возникают сомнения в законности обвинения по хулиганству.А они,в свою очередь,должны толковаться в пользу обвиняемых-презумпция невиновности,гарантированная Конституцией РФ.Безобразно выглядит процесс вызова ребят в ГСУ на допрос.Согласно видеоролику,размещенному в СМИ,из двери помещения ГСУ выходит неизвестный человек и выкрикивает ультиматум, что в случае неявки до 18:00 будет объявлен федеральный розыск.Для вызова на допрос должна быть направлена повестка,а при срочности-с нарочным.Федеральный розыск объявляется только после местного розыска через 6 месяцев после происшествия.Указанные преступления, даже хулиганство,относятся к подследственности территориальных ОВД«Пресненское»и«Тверское»,а в случае объединения дел расследование проводится в одном из этих ОВД,в крайнем случае,в УВД по ЦАО города Москвы,куда эти ОВД входят.Нарушение принципа подследственности влечёт за собой незаконность расследования и заключения под стражу.Из публикации в СМИ усматривается,что дело передано в ГСУ из-за большого общественного резонанса,но такое основание законом не предусмотрено,поэтому принцип равенства прав сторон предполагает,что защита и обвиняемые могут потребовать принятия дела судом присяжных в МГС.
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