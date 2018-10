Адвокат: заключение Кокориных под стражу незаконно

View this post on Instagram

Наверное,моя позиция требует дополнительного пояснения,как стало понятно при реакции на многие мои посты,так вот: –почему я не считаю шумиху неопределенного круга лиц общественным мнением,потому что общественное мнение возникает только в результате ознакомления общественности с полной информацией о произошедшем.Мне,конечно,скажут,что есть видеозапись.Я этого не отрицаю,но видеозапись отражает только факт причинения побоев,что влечёт квалификацию только по статье 116 УКРФ,которая не предполагает меры пресечения в виде содержания под стражей.А хулиганство(статья 213 УКРФ)–это действия,грубо нарушающие общественный порядок,в том числе и побои,которые причиняются БЕСПРИЧИННО,без всякого повода.Только при такой квалификации человека можно изолировать от общества.В нашем случае без учета инициативной перебранки потерпевшего с обвиняемым,которая препятствует обвинению в хулиганстве и так понятно«хулиганы»почему-то не приставали к другим гражданам и не трогали их имущество.Поэтому возникают сомнения в законности обвинения по хулиганству.А они,в свою очередь,должны толковаться в пользу обвиняемых-презумпция невиновности,гарантированная Конституцией РФ.Безобразно выглядит процесс вызова ребят в ГСУ на допрос.Согласно видеоролику,размещенному в СМИ,из двери помещения ГСУ выходит неизвестный человек и выкрикивает ультиматум, что в случае неявки до 18:00 будет объявлен федеральный розыск.Для вызова на допрос должна быть направлена повестка,а при срочности-с нарочным.Федеральный розыск объявляется только после местного розыска через 6 месяцев после происшествия.Указанные преступления, даже хулиганство,относятся к подследственности территориальных ОВД«Пресненское»и«Тверское»,а в случае объединения дел расследование проводится в одном из этих ОВД,в крайнем случае,в УВД по ЦАО города Москвы,куда эти ОВД входят.Нарушение принципа подследственности влечёт за собой незаконность расследования и заключения под стражу.Из публикации в СМИ усматривается,что дело передано в ГСУ из-за большого общественного резонанса,но такое основание законом не предусмотрено,поэтому принцип равенства прав сторон предполагает,что защита и обвиняемые могут потребовать принятия дела судом присяжных в МГС.