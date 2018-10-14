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Александр Кокорин: не унываю. Утром ел кашу, пью чай

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин рассказал о жизни в СИЗО "Бутырка".

"Надеюсь, что в ситуации разберутся, не унываю. Утром ел кашу, пью чай. Первым делом спросил, есть ли спортзал. Написал заявление, чтобы попасть туда. Пришло много писем, я пытаюсь всем ответить. Все читаю", - цитирует Кокорина "Дождь".

Александр также поблагодарил главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова за поддержку и сказал, что сожалеет о случившемся.

Кокорин проходит как подозреваемый по уголовному делу о двух драках в центре Москвы. Нападающий вместе с полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым и еще группой лиц участвовал в конфликтах с сотрудником Минпромторга Денисом Паком и водителем Виталием Соловчуком.
Теги: Кокорин
Сегодня, 08:07
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#10  hel  г. Екатеринбург (Сегодня, 10:23)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: avnik
Явно российскому МВД и другим товарищам нужно проверить этих "пострадавших".

Это было понятно с самого начала, но решили сделать показательную порку кто-то. Видно давно что-то такого ждали от кого-нибудь, вот и дождались. А так все верно написал. Вопросов много, а ответов нету. Только гнобят виноватых товарищей, а пострадавшие типа не причем, честные люди.)))
Главное теперь ясно одно, если тебя кто-то оскорбил (сделал замечание), то ударить его увы нельзя, надо или так же оскорбить его или просто уйти от него подальше. А то ударишь его, оно окажется чиновником или еще кем то, да не дай БОГ упадет и не тем местом и помрет, так вообще труба. Причем тебя в любом случае посадят, а его нет, он ведь тебя не бил, а только оскорбил словами, что не доказуемо (для тех кто думает о том, что сделали замечание: его, замечание, можно сделать ТАК, что оно будет звучать как оскорбление или унижение, и по интонации, и по словам). Так что не бейте никого, а лучше ретируйтесь от таких провокаторов, Вам же лучше будет.)))))
Увы, у нас такие законы!


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009 [жалоба]
#9  styh  Советский Союз (Сегодня, 09:59)
  • +1
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: bomjik
Чифирок ещё не предложили, видать...

Купца. Чифирок для бывалых.


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Ленин встал, развел руками..... Кули делать с дураками..
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
#8  bomjik  Санкт-Петербург (Сегодня, 09:40)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Чифирок ещё не предложили, видать...
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
#7  Игорь футболист  г.Самара (Сегодня, 09:26)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: styh
А могло бы всего этого и не быть


Каши и чая?

Цитата: avnik
они почему-то поехали тусоваться у стриптиз-бара отеля "Пекин",


Точно, вот жёны Кокорина и Мамаева сами своих мужей отправили в ентот стрипклуб, а она что там делала? Денег в Москве просто немерено, если у обыкновенной телеведущей есть личный водитель, а может еще кто.


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Не берегете вы себя Юрий Венидиктович, все о футболе России думаете.
Регистрация: 21.09.2010 [жалоба]
#6  СЭМ  СПб (Сегодня, 08:52)
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  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Это он интервью давал или "маляву" скинул? bowtie
Регистрация: 17.11.2007 [жалоба]
#5  Колян Безмолвный   (Сегодня, 08:43)
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
И погоняло уже дали - Медведь!Но не тот который борется,а тот который порется!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#4  avnik  море (Сегодня, 08:42)
  • +3
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Я не понимаю за что их посадили? Ребята чинно и благородно сидели в кафе и наслаждались ароматным напитком и тут подстава от Пака, который, вместо того чтобы находиться с утра на работе в своем департаменте и двигать российскую торговлю, начал подкалывать Кокошу и Мамашу... С водилой тоже непонятки. Вместо того, чтобы давно отвезти свою хозяйку на передачу "С Добрым утром!" они почему-то поехали тусоваться у стриптиз-бара отеля "Пекин", где почему-то пристали к чинной и благородной компании российских футболистов.
Явно российскому МВД и другим товарищам нужно проверить этих "пострадавших". Случайно не числятся ли они в других коллективах?


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#3  liasport433   (Сегодня, 08:40)
  • +1
  •  (11)

Походу ему пох, походу не перевоспитался и не осознал.. Наоборот гордится гулчнками
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
#2  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 08:22)
  • -3
  •  (17)
online

Тебя вместе с братанами надо на рудники отправить, а не кашкой манной кормить
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#1  styh  Советский Союз (Сегодня, 08:17)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
А могло бы всего этого и не быть.


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Ленин встал, развел руками..... Кули делать с дураками..
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
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