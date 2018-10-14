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Представитель Дениса Пака: рассчитывали на меры, связанные с ограничением для Кокорина и Мамаева возможности перемещения

Наталья Шатихина, представляющая интересы Дениса Пака, прокомментировала позицию ее доверителя.

"Факт помещения другого человека под стражу ни у кого вызывать радости не может, но поведение этой группы явно демонстрировало системную опасность для окружающих.

У всех арестованных теоретически есть возможность скрыться, есть факт нахождения в течение времени, предшествующего задержанию, в неизвестном месте, возможность препятствовать следствию.

Кроме того, у следствия нет еще результатов экспертиз, отвечающих на вопрос об их психическом и токсикологическом статусе на момент нападений. Поэтому, конечно, мы рассчитывали на меры, связанные с ограничением их возможности перемещения, тем более что по таким составам практически не встречаются иные меры пресечения", - цитирует Шатихину "Business FM".
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 09:15
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#10  hel  г. Екатеринбург (Сегодня, 10:42)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Мизантроп
На такой должности сидеть и не быть вором невозможно!

Жаль, что не все это понимают. Ну а ты в яблочко попал!!!!!!!!!!!


--------------------
БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009 [жалоба]
#9  Мизантроп  Деревня Гадюкино (Сегодня, 10:27)
  • -1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Nastroenie
А ты скажи это родственникам безвинно избиенного Дениса Климентьевича Пака, тупой дегенерат.

На такой должности сидеть и не быть вором невозможно! Так что, по делу прилетело - жаль зам.министра опоздал rage
Регистрация: 1.11.2012 [жалоба]
#8  diego milito 22   (Сегодня, 10:23)
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Болеет за:
«Спартак»
Фамилия такая, что

ПАК-ПОЛУЧИТ В ПЯТАК!
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#7  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 10:17)
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Цитата: Nastroenie
Удачи Денису Климентьевичу Паку

Цитата: Nastroenie
безвинно избиенного Дениса Климентьевича Пака

А между тем:
Потерпевший Пак, как уже сообщал News.ru, запросил компенсацию размером в 100 млн рублей. К требованиям о денежном откупе примкнул и водитель Виталий Соловчук, оценив полученные им травмы в 500 тысяч рублей плюс расходы на оплату лечения. Об этом сообщает Рамблер. Далее: https://sport.rambler.ru/football/41032151/?utm_content=rsport&utm_medium=read_more&utm_source=copylink

Заявления забирают, Коко и Мамай признают гражданский иск. Думаю, для Пака деньги не столь уж и большие. А вот Коко и особенно Мама придется ужаться.
Впрочем, все одно лучший исход.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
#6  yuri  спб (Сегодня, 09:57)
  • +2
  •  (4)

Цитата: Nastroenie
А ты скажи это родственникам безвинно избиенного Дениса Климентьевича Пака, тупой дегенерат.

Во-первых оскорбление личности . Граждане подскажут какая статья . А во-вторых это жизнь , стул может прилететь чисто как кирпич с крыши абсолютно нелепым случаем. Пойди ветра поймай в поле.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#5  Nastroenie  Москва (Сегодня, 09:51)
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Какая тут удача. Чмо чиновничье использует свои теневые связи. Но бог не фраер , он всё видит.

А ты скажи это родственникам безвинно избиенного Дениса Климентьевича Пака, тупой дегенерат.
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
#4  yuri  спб (Сегодня, 09:47)
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Цитата: avnik
А это что за ребус-кроссворд? )))

А это , сэр . как бы сказать помягче- макулатура в корзинке.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#3  avnik  море (Сегодня, 09:36)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
У всех арестованных теоретически есть возможность скрыться, есть факт нахождения в течение времени, предшествующего задержанию, в неизвестном месте, возможность препятствовать следствию.

А это что за ребус-кроссворд? ))) Как следствие узнало это неизвестное место и отправило туда повестки? )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#2  yuri  спб (Сегодня, 09:29)
  • +2
  •  (6)

Цитата: Nastroenie
Удачи Денису Климентьевичу Паку и его адвокату в борьбе с этими выродками. Денис Климентьевич вся страна на вашей стороне, вы- настоящий Герой России.

Какая тут удача. Чмо чиновничье использует свои теневые связи. Но бог не фраер , он всё видит.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#1  Nastroenie  Москва (Сегодня, 09:25)
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Удачи Денису Климентьевичу Паку и его адвокату в борьбе с этими выродками. Денис Климентьевич вся страна на вашей стороне, вы- настоящий Герой России.
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
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