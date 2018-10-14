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Георгий Ярцев: Головин пока не слишком готов к роли лидера сборной

Бывший главный тренер сборной России Георгий Ярцев прокомментировал ничью команды со Швецией (0:0) в Лиге наций.

– Какое впечатление произвела на вас команда в Калининграде?

– Очень приятное. Сегодня это максимально мобилизованный, уверенный в себе коллектив, в котором каждый знает, что и как следует делать на поле. В нем собраны сильнейшие на данный момент исполнители. Главное – чувствуется, что для ребят это большая честь.

– Кого бы вам еще хотелось видеть в сборной?

– Чалова, который растет буквально на глазах. Парень горит в атаке, забивает, бьется. Такие форварды – штучный товар. Жаль, что подсели братья Миранчуки – толковые, думающие ребята, с хорошим последним пасом. Но уверен – они подтянутся.

– Не находите, что в Калининграде в средней линии не хватало хавбека, способного выдать Дзюбе острый, голевой пас, отчего Артем почти не имел моментов для завершения?

– Пожалуй, соглашусь с вами. Таким подносчиком снарядов мог стать Дзагоев. Но Алан оказался не совсем здоров. Вот когда он вернется в строй, когда выйдет на свой уровень Алексей Миранчук, то у Дзюбы появится больше возможностей забивать.

Зато на сей раз Артем взял на себя роль подыгрывающего и хорошо с ней справился. Вспомните, как здорово в первом тайме он скинул мяч на ход Черышеву. Жаль, Денис промахнулся.

– Как вам Головин?

– Картины не портил, хотя мог бы и больше брать игру на себя. О нем много и хорошо говорят во Франции, хотя его "Монако" сейчас находится в бедственном положении. В сборной от Александра ждут, что он вот-вот возьмет на себя роль лидера. Но парень к ней пока не слишком готов. Возможно, это его сковывает. Так что дело в психологии и это вопрос времени.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Ярцев Головин Сборная России
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#1  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 10:36)
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golovinu chtobi stat liderom,nujno nauchitsya vidavat peredachi odnim kasaniem, maksimum vtorim. eto nujno rabotat nad soboi!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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