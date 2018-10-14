Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

СМИ: Александр Дюков станет президентом РФС

Новым президентом Российского футбольного союза должен стать председатель совета директоров клуба "Зенит", председатель правления ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков.

В ближайшее время будет собран Исполком РФС, на котором он будет выдвинут в качестве главного кандидата. Эта кандидатура согласована с помощником Президента Российской Федерации Игорем Левитиным, сообщает "Чемпионат.сом".
Теги: Дюков
Сегодня, 23:01
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
5
(2)
#5  Apant1   (Сегодня, 23:28)
  • 0
  •  (0)
online

Чепигу в президенты!
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#4  diego milito 22   (Сегодня, 23:22)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Александр пизДюков. Не очень звучит благозвучно фамилия предполагаемого нового президента РФС.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#3  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 23:06)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Динамо К»
А как же Мутко? Ведь обещал непременно вернуться. Неужели так и не защитил свое"честное" имя в международных судах? flushed
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#2  Батька   (Сегодня, 23:04)
  • +1
  •  (1)

Лучше зятя федуна поставьте ...он вроде без работы сейчас ...смысл дюклва срывать с хорошего места ?
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
#1  студия дускай   (Сегодня, 23:02)
  • +1
  •  (1)

каждой команде по рфс!
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.