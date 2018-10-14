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Михаил Барщевский: Кокорин и Мамаев выйдут из тюрьмы моральными уродами

Полномочный представитель правительства РФ в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский поделился мнением о наказании, которое должны получить нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев.

"Я хорошо знаю Пака, и это очень интеллигентный, милый, спокойный человек. Никогда не поверю, что он спровоцировал эту ситуацию. Он потерпевший. В гражданском кодексе есть норма, предусматривающая возмещение морального вреда. Если Кокорин, бегая по полю и гоняя мячик, зарабатывает в год свыше 3 млн евро, то возмещение морального вреда должно измеряться миллионами рублей.

Я не говорю, что Кокорин и Мамаев должны откупиться деньгами. Уголовное наказание также должно быть. Но совершенно не обязательно их сажать в тюрьму, потому что из тюрьмы они точно выйдут моральными уродами — ещё в большей степени, чем сейчас. А потерпевшим от этого — ни водителю, ни Паку — легче не будет", — сказал Барщевский в эфире Первого канала.

"Чемпионат.сом"
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 23:14
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#9  diego milito 22   (Сегодня, 23:34)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ninja
diego milito 22,
Да я и не сомневался, что ты основная терпила


Плевал на твои сомнения и тебя тоже, кучка конского навоза.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#8  Skyline  СПБ (Сегодня, 23:34)
  • +1
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online
Болеет за:
«Зенит»
за такое надо в суд подавать на этого урода не морального


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#7  Ninja   (Сегодня, 23:29)
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Болеет за:
ЦСКА
diego milito 22,
Да я и не сомневался, что ты основная терпила
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#6  diego milito 22   (Сегодня, 23:27)
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ninja
Цитата: diego milito 22
Не так давно Михаила Барщевского открыто обвинили в изнасиловании.

Ты потерпевший чтоль?)


Ninja, основная терпила.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#5  Ninja   (Сегодня, 23:23)
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  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: diego milito 22
Не так давно Михаила Барщевского открыто обвинили в изнасиловании.

Ты потерпевший чтоль?)
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#4  Nastroenie  Москва (Сегодня, 23:21)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Какой замечательный человек этот Барщевский, каждое слово по делу, а добрые слова в адрес Дениса Климентьевича Пака - это бальзам на душу. Надеюсь, что Вы подключитесь к этой ситуации и заставите этих подонков страдать.
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
#3  Тот Самый   (Сегодня, 23:19)
  • +1
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Вы ,на ваших всевозможных шоу,сами являетесь моральными уродами!
Регистрация: 19.07.2018 [жалоба]
#2  diego milito 22   (Сегодня, 23:19)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Не так давно Михаила Барщевского открыто обвинили в изнасиловании.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#1  на и мудрейший  север (Сегодня, 23:18)
  • +3
  •  (3)

а вошли они туда с трудами Чернышевского и Гиляросвкого ..
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
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