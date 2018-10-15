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Депутат Госдумы: Кокорина и Мамаева нужно было наказать еще за Монако

Депутат Государственной думы Леонид Калашников прокомментировал скандал с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева.

"Когда слышал в Думе выступление одного лидера довольно крупной фракции, насчет приличия сомневаюсь, о том, что общество больное и что все так навалились на Кокорина и Мамаева, подумал: странное дело. Случаи не единичные. Но когда общество больно, оно больно чиновниками, актрисами, которые вроде Волочковой выставляют себя в неглиже, или политиками, которые пытаются оправдать этих спортсменов?

Не надо придумать сказки! Можете себе представить Яшина, с которым бог подарил мне знакомство, бьющим кого-то по голове? Даже не стулом, а рукой? Или Стрельцова, я не знал этого великого футболиста, которого посадили и о котором в 90-е говорили, что его подставили? Я вник в историю и понял, что он заслуживал наказание. Справедливость лечит общество.

Безнаказанность - это что? Ему раз простили, два простили, в третий он пошел стулом бить. А в РФС, где тоже депутаты представлены, почему не реагировали? Ответственность общества - наша, да. Но вина - их конкретная. Его надо было наказать за Монако, и тогда бы общество само поняло, что по 500 долларов за бутылку - не просто нехорошо, но и аморально", - сказал депутат.

"Первый канал"
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 10:18
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(3)
#10  капля никотина  Москва (Сегодня, 11:02)
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online

Совесть нации. Коммунисты в костюмчиках за 10 тысяч евро, рвущие на груди итальянскую рубашку за полторы тысячи евро.

"Вот как то не верится в его латынь....."
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#9  Ганнибал  Новосибирск (Сегодня, 10:59)
  • 0
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Болеет за:
«Спартак»
Церковь разрушили точно не они!))) Там пусть пока гуляют
Регистрация: 20.10.2008 [жалоба]
#8  Sergeevich   (Сегодня, 10:44)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Интересно за что? За то что хорошо зарабатывают и могут себе позволить?

Думаю тогда к ним в Бутырку надо половину депутатов отправить.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
#7  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 10:37)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ajax101
Они публично глумились над гимном нашей страны

"Они не имеют никакого отношения к ее оплате", — сообщил организатор вечеринки, пожелавший не раскрывать свою фамилию.
Управляющий клубными и развлекательными проектами итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе (владельца клуба "Твига") пояснил, что Кокорин и Мамаев действительно не просили включать российский гимн. Более того, когда он заиграл, спортсмены попросили его выключить. "Обидно, что российская пресса раздула историю. Могу точно сказать, что я видел, как они покидали клуб, и они точно были трезвы. Может быть, выпили бокал шампанского — не больше", — отметил он


Также у нас был один очень важный и солидный клиент клуба - не россиянин. Он поинтересовался, кто эти парни, которым прислали 10 бутылок шампанского, а когда узнал, что это футболисты, то прислал от себя ещё 50 бутылок - так у нас принято, это часть веселья. Например, когда у нас гостил Леонардо Ди Каприо, то гости постоянно присылали ему за стол шампанское - это Монако, в Сен-Тропе вообще принимают душ из шампанского. Каждый веселится, как хочет», - сообщает комментарий владельца ТАСС.


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#6  Lestat  Москва (Сегодня, 10:33)
  • +3
  •  (3)

Рыба гниет с головы. Сперва бы стоило первых лиц наказать за их деяния.
Регистрация: 26.03.2009 [жалоба]
#5  ajax101  Москва (Сегодня, 10:27)
  • -7
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Медведь Русский,

Они публично глумились над гимном нашей страны
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#4  Медведь Русский   (Сегодня, 10:25)
  • +7
  •  (9)
online

все эти умникик в один голос говорят, надо наказать за монако было. а за что наказывать? за точ то они кутанули, и не разумно потратили свои деньги, которые не украли. они там кого тог оскорбили, кого то унизили, или в чем там вина то была? водить машину пьяному нельзя, задевать любым образом других людей нельзя, воровать нельзя. итд. и это все прописано в уголовном и гражданском кодексе РФ. в том что они отдохнули так, как большинству недоступно? блевотина все это. они так же как и обычные люди обязаны жить в рамках действующего законодательства. вот сейчас когда они совершили ужасные поступки, они обязаны ответить по закону. а до того, это все бред тех, кто хотел бы так же, да не может
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
#3  JaapStam  JaapStam (Сегодня, 10:25)
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Депутаты футболерам еще и фору дадут в "этих" вопросах.
Регистрация: 14.12.2015 [жалоба]
#2  avnik  море (Сегодня, 10:23)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Его надо было наказать за Монако, и тогда бы общество само поняло, что по 500 долларов за бутылку - не просто нехорошо, но и аморально", - сказал депутат.

Я умираю с дебила. Большого ума не надо чтобы общество ничего не понимало. Нужно просто издать "Закон", согласно которому все зарплаты в стране, кроме зарплат и пенсий простых работяг, должны быть засекречены. Назвал зарплату депутата и под расстрел. )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 10:20)
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
А депутатов когда надо было наказать?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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