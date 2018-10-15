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Андрей Канчельскис: наследие чемпионата мира под угрозой

Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис отметил, что поступки футболистов Александра Кокорина, Павла Мамаева, а также игроков "Крыльев Советов" Евгения Башкирова и Георгия Тигиева вредят российскому футболу.

"Эти люди другим местом думают, не головой. Возможно, раньше им везло – один, второй, третий раз, но если ты систематически нарушаешь режим, тебя обязательно поймают.

Особенно неприятен эпизод с Тигиевым. Понятно, что надо выяснить, что это за наркотик, как он попал в организм. Возможно, кто-то посоветовал ему хороший препарат, а он не согласовал его применение с клубным врачом. Не знаю. Но в любом случае это – дискредитация российского спорта.

После ЧМ-2018 на стадионах увеличилась посещаемость, даже на матчи ФНЛ собирался аншлаг. Но сначала выходка Кокорина и Мамаева, сейчас эта ситуация с игроками "Крыльев Советов"… Если все пойдет такими темпами, народ может вновь отвернуться от футбола, и все наследие чемпионата мира просто будет уничтожено", - сказал Канчельскис.

"Известия"
Теги: Канчельскис Кокорин Мамаев Башкиров Тигиев
Сегодня, 10:42
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(2)
#7  капля никотина  Москва (Сегодня, 11:27)
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online

Сос!!! Наследие в опасности!!! Четвертьфинальный дорогущий титул ускользает из монарших рук!!!!

Кто будет этим всем владеть??? В чьих руках окажется воздвигнутое нами здание??? Кто покушается на наши многомиллиардные завоевания??? Отпор врагам!!! Заклеймим их удивительными жестами и нехорошими словами
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#6  Radomir  Krasnodar (Сегодня, 11:09)
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Наследие ЧМ не пропадёт, если наказания будут не откупными, а неотвратимыми. Это сразу приведёт к порядку ребят, а кто-то и отпадёт от футбола. Это будет их выбор.
Регистрация: 1.04.2014 [жалоба]
#5  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 11:06)
  • +1
  •  (5)
online

Цитата: Blessing
За упоротых Еременко будет выступать, непререкаемый авторитет, пахан.


А тренировать Титька. Он знает толк.

Хотя алкаши победят. У них ГТ сам Рыбачок будет.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#4  Сибирячок   (Сегодня, 11:05)
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Цитата: Сибирячок
Надо провести товарищеский матч между вусмерть пьяными против в хлам упоротыми.

За упоротых Еременко будет выступать, непререкаемый авторитет, пахан.

За бухих Башкиров и Ионов.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#3  Blessing  Спб (Сегодня, 10:55)
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Надо провести товарищеский матч между вусмерть пьяными против в хлам упоротыми.

За упоротых Еременко будет выступать, непререкаемый авторитет, пахан.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#2  Сибирячок   (Сегодня, 10:47)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Надо провести товарищеский матч между вусмерть пьяными против в хлам упоротыми.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  dekkaktus  Наша Раша (Сегодня, 10:47)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
а я то всегда думал, что наследию угрожает тот скучный,автобусный антифутбол, который показывают большинство команд, во время матчей которых либо засыпаешь, либо хочется переключить на другой канал...
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
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