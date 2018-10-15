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Геннадий Орлов: Дзюба уже на издохе, ему нужна пауза. А подменить его должен был именно Кокорин

Футбольный комментатор Геннадий Орлов считает, что у "Зенита" появятся проблемы в нападении после инцидента с участием Александра Кокорина.

"Что мы имеем в сухом остатке? "Зенит" сейчас потерял нападающего, который должен был взять на себя роль основного, потому что Дзюба уже на издохе, ему необходима пауза. Чемпионат мира, чемпионат страны, еврокубки, Кубок и снова сборная.

Кокорин и должен был его подменить. Что теперь делать? Заболотный полноценно не готов к этой роли. Значит, нападение "Зенита" ослабеет", — сказал Орлов.

"Спорт уик-энд"
Теги: Орлов Зенит Дзюба Кокорин
Сегодня, 12:45
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#5  sumzzz  Калининград (Сегодня, 14:01)
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online
Болеет за:
«Рубин»
Это точно, Дзюба игрок очень зависимый от своей физической формы. Если форму потеряет, то потом полгода впустую бегает. А Черчесов на сборах перед ЧМ его основательно зарядил, и за счет отсутствия длинного отпуска, Дзюба смог форму сохранить. Только вот возможности организма не безграничны, всем нужен отдых.
В этой ситуации только Заболотный будет играть...прискорбно.


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
#4  Visio  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:58)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Как там бедный Роналду управляется
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
#3  Makc33   (Сегодня, 13:42)
  • -1
  •  (3)
online

Назначьте его уже тренером наконец,он все знает, кто кого должен подменить,как играть
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#2  колокольчик  москва (Сегодня, 13:41)
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  •  (2)
Болеет за:
«Ливерпуль»
А чего кудахтать-то - предложи что-нибудь


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Нельзя доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться.
Регистрация: 30.01.2010 [жалоба]
#1  Svetliykenig   Калининград (Сегодня, 13:14)
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  •  (7)

Опять гена-баклан вылез из своей помойной ямы
Регистрация: 18.08.2018 [жалоба]
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