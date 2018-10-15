РУСАДА: употребление амфетамина Тигиевым не является нарушением антидопинговых правил

Заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая прокомментировала обнаружение в организме защитника "Крыльев" Георгия Тигиева наркотика амфетамина."Употребление амфетамина во внесоревновательный период не является нарушением антидопинговых правил. Впрочем этот факт дает нам основания усилить контроль как за этим футболистом, так и за остальными игроками самарского клуба", – сказала Пахноцкая.Согласно антидопинговым правилам, употребление амфетамина считается нарушением только в соревновательный период (промежуток за 12 часов до начала соревнования и до завершения послесоревновательного допинг-контроля).