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РУСАДА: употребление амфетамина Тигиевым не является нарушением антидопинговых правил

Заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая прокомментировала обнаружение в организме защитника "Крыльев" Георгия Тигиева наркотика амфетамина.

"Употребление амфетамина во внесоревновательный период не является нарушением антидопинговых правил. Впрочем этот факт дает нам основания усилить контроль как за этим футболистом, так и за остальными игроками самарского клуба", – сказала Пахноцкая.

Согласно антидопинговым правилам, употребление амфетамина считается нарушением только в соревновательный период (промежуток за 12 часов до начала соревнования и до завершения послесоревновательного допинг-контроля).

ТАСС
Теги: Тигиев Крылья Советов
Сегодня, 13:38
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#8  Ninja   (Сегодня, 14:20)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Героин с кокаином тоже не были наркотиками и в аптеках продавались)
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#7  junga  Сочи (Сегодня, 14:07)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: anonymous
а кокаина почему является?


не факт, у Еременки пробы в соревновательный период брали,вот и дисква, а что там в подготовительном надо знать тонкости


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ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010 [жалоба]
#6  iDEAD  Череповец (Сегодня, 14:04)
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Ну этого и следовало ожидать , а то началось то . А горцу надо бы башкой подумать !
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
#5  manatee  Москва (Сегодня, 13:53)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: anonymous
а кокаина почему является?

Мне тоже не понятно. Могу сказать, что амфетамин намного сильнее кокса, с другой стороны, почему он не может позволить себе кокс, а покупает дворовую наркоту.
Регистрация: 16.08.2010 [жалоба]
#4  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:51)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lord
Что за куйня в принципе?

они не упк рф


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#3  avnik  море (Сегодня, 13:50)
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Болеет за:
«Спартак»
Центральное стимулирующее действие амфетамина выражается в улучшении настроения, повышении внимания и способности к концентрации, а также в появлении чувства уверенности и комфорта. Амфетамин повышает двигательную и речевую активность, уменьшает сонливость и аппетит, повышает работоспособность. Негативная сторона центральных эффектов амфетамина может быть выражена в появлении чувства беспокойства, бессоннице и треморе. Также амфетамин может вызывать панику и стимуляторный психоз[9][12].


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#2  Lord  Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 13:48)
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Болеет за:
ЦСКА
Что за куйня в принципе? То есть делай что хочешь, коли что хочешь, нюхай что хочешь, только чтобы за 12 часов до матча все выветрилось???
Или амфетамин в их понятии эта витамин?
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
#1  anonymous   (Сегодня, 13:44)
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online

а кокаина почему является?
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
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