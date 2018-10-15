Источник: по предварительному заключению в анализе Тигиева не обнаружено следов амфетамина

Защитник "Крыльев Советов" Георгий Тигиев прошел обследование в одной из наркологических клиник Москвы.По предварительному заключению в анализах футболиста не обнаружено следов наркотических веществ. Окончательные результаты анализов будут готовы в течение 10 дней.Напомним, вчера Тигиев был остановлен сотрудниками ДПС, после чего сообщалось, что в моче футболиста обнаружены следы амфетамина.