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Источник: по предварительному заключению в анализе Тигиева не обнаружено следов амфетамина

Защитник "Крыльев Советов" Георгий Тигиев прошел обследование в одной из наркологических клиник Москвы.

По предварительному заключению в анализах футболиста не обнаружено следов наркотических веществ. Окончательные результаты анализов будут готовы в течение 10 дней.

Напомним, вчера Тигиев был остановлен сотрудниками ДПС, после чего сообщалось, что в моче футболиста обнаружены следы амфетамина.

СЭ
Теги: Тигиев Крылья Советов
Сегодня, 14:07
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#11  safonas   (Сегодня, 15:41)
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Цитата: Победоносный Зенит
Уже откупился, у срамтака это на поток поставлено.

а ваши все также по глупости влетают, то детей развращают, то дерутся


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#10  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 15:08)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Уже откупился, у срамтака это на поток поставлено.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#9  Крепкий Мужской Друг  страна одних братьев (Сегодня, 15:07)
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Моча моче рознь.В России точно.


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футбол в моем сердце
Регистрация: 26.08.2018 [жалоба]
#8  Чесайнаг  Сочи (Сегодня, 14:39)
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Выветрился по дороге до МОСКВЫ
Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
#7  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:30)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: diego milito 22
Сразу сказал, что подзаборным проверкам на алкоголь и на наркотики утверждений в верности результата быть не должно.

кстати про анфетамин МЭШ напел, как говорил Ленин: Проблема цитат в интернете в том, что люди сразу верят в их подлинность


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#6  avnik  море (Сегодня, 14:29)
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Болеет за:
«Спартак»
Когда в СИЗО об этом узнали Коша и Маша, то их прошиб легонький пот... )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#5  diego milito 22   (Сегодня, 14:24)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Сразу сказал, что подзаборным проверкам на алкоголь и на наркотики утверждений в верности результата быть не должно.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#4  Ninja   (Сегодня, 14:19)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Zamba,
Так спартак в Москве играет, клиника прикормлена )
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#3  anonymous   (Сегодня, 14:19)
  • -2
  •  (2)
online

успели уже занести денежку
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#2  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:16)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Защитник "Крыльев Советов"

наркологических клиник Москвы

давно у нас Самара Москвой стала? Или там клиник нет?


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#1  iDEAD  Череповец (Сегодня, 14:08)
  • +1
  •  (1)

Еще веселее )
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
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