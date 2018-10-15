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Мама братьев Кокориных: это первая драка в их жизни

Мама братьев Кокориных Светлана заявила, что Александр никогда не дрался.

"Я еще не видела видео, когда мне сказали, что произошла драка, у меня был шок. Это была первая драка в их жизни. Я пыталась представить человека, который вывел бы их на эту драку, я не могла. Это невозможно.

Когда он злится на меня, самое большое ругательство - это сказать: "Спасибо, мам" и уйти. Он никогда не дрался. Хотя с 10 лет был в мужской компании. С ребятами постарше. Они ребята со двора, и в мужской компании, думаю, заведено – если тебя оскорбляют, как-то отвечать", - сказала Светлана Кокорина в интервью программе "Малахов. Прямой эфир".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кокорин
Сегодня, 18:45
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#6  Graf  г. Москва (Сегодня, 19:05)
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online
Болеет за:
ЦСКА
А с чего это мама решила что была драка, ГДЕ она её заметила на видео?! Было простое ИЗБИЕНИЕ пьяных негодяев человека, который их пальцем не тронул!
Регистрация: 16.01.2006 [жалоба]
#5  Сибирячок   (Сегодня, 18:58)
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online
Болеет за:
«Спартак»
На Кавказе мужиками становятся посредством ослицы, а в семье Кокриных-мамаевых через стул.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#4  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 18:57)
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Я бы так сказал: "Это первая, ставшая публичной, "незамятая" драка в их жизни...

Уверен, что многих похождений этих "героев" мы ещё просто не знаем (и уже не узнаем)...


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#3  Сибирячок   (Сегодня, 18:55)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
и было у мамы три сына: два старших - футболиста и младшенький.....стул.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  avnik  море (Сегодня, 18:50)
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Болеет за:
«Спартак»
"Я еще не видела видео, когда мне сказали, что произошла драка, у меня был шок

Так надо посмотреть. Я думаю, что после этого шок будет у многих. )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#1  Батька   (Сегодня, 18:50)
  • -2
  •  (2)

Терпила ...терпел терпел ....и выплестнул эмоции сначало ногами ...потом стулом
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
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