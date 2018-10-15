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Мама Кокорина: Саша не может жить без футбола

Мама нападающего "Зенита" Александра Кокорина Светлана заявила, что ее сын не может жить без футбола. Она также рассказала о его восстановлении после тяжелой травмы, полученной в марте 2018 года.

"Он повторял и повторяет: "не дай бог никому пройти то, что прошел я". И вот он это прошел. И уже осталось совсем чуть-чуть. И у меня была радость. Некоторые друзья вне футбола говорят, что двое суток не могли бы прожить так, как он живет. Скончались бы на вторые сутки. А он живет, он без этого не может.

Я читала в СМИ, что он уже подал заявление, чтобы его допустили в спортзал, который там есть", - сказала Светлана Кокорина в программе "Малахов. Прямой эфир".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кокорин
Сегодня, 19:31
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17
(0)
#17  yuri  спб (Сегодня, 21:34)
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online

Шакалья стая налетела на женщину -мать. Питоры сказал кот и эта вонючая стая спустя несколько минут висела бесполезным грузом на русских березах. Берез было жаль черно-белых. Этих вонючек нет.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#16  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 21:07)
  • +1
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online
Болеет за:
«Динамо К»
Цитата: rwspartach
Цитата: zenitchik123
вот уж кого жаль так это мать

Понятно,что мать будет защищать своих детей,но она столько наглой, откровенной и циничной лжи наговорила,что уже даже и не жаль.

flushed Видно,что женщина недалекая- пытается разжалобить,но получается обратный эффект. А этому подонку малахову не стоило ловить хайп на этом интервью.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#15  Сибирячок   (Сегодня, 21:01)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: liasport433
мать всегда жалко, по сути любая мать будет любить сына таким какой он есть..... но претензии тоже к ней есть как к воспитанию

Есть матери серийных преступников. Их тоже жаль? Или ты считаешь, эти маньяки из пробирки? Давай не надо грести всех под одну гребёнку. Есть матери, воспитавшие достойных детей и есть остальные. Кстати, есть мамы погибших от рук маньяков детей. Вот их жаль.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#14  GPS   (Сегодня, 20:49)
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А я увидел, что может...)))
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
#13  liasport433   (Сегодня, 20:45)
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online

Цитата: zenitchik123
вот уж кого жаль так это мать


мать всегда жалко, по сути любая мать будет любить сына таким какой он есть..... но претензии тоже к ней есть как к воспитанию
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
#12  rwspartach  Россия (Сегодня, 20:41)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenitchik123
вот уж кого жаль так это мать

Понятно,что мать будет защищать своих детей,но она столько наглой, откровенной и циничной лжи наговорила,что уже даже и не жаль.
Регистрация: 1.12.2014 [жалоба]
#11  Сибирячок   (Сегодня, 20:30)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenitchik123
вот уж кого жаль так это мать

а матерей, получающих сыновей в цинковых гробах из армии, тебе не жаль? Заметь, там мамы воспитали защитников отечества, безвинно погибших. А эта? Заметь, ей не стыдно. Ей жаль.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#10  zenitchik123   (Сегодня, 20:20)
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Болеет за:
«Зенит»
вот уж кого жаль так это мать
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#9  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 20:20)
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Болеет за:
«Зенит»
АниЖеДети
ЯЖеМать...
Слушайте, может, кто подскажет сайтик вроде этого, пока здесь не уймутся. Потому что здесь долго не уймутся.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#8  Сибирячок   (Сегодня, 20:13)
  • 0
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online
Болеет за:
«Спартак»
Может хватит из себя строить великомученицу? Ты "воспитала" двух преступников, а теперь тут крокодильи слёзы льёшь. У матери Чикатило таких слёз не было....

Цитата: Blessing
Цитата: Marlboro
Светлана, твой Саша дырявый, ты в курсе? )

Он полевой игрок, а не вратарь, пенёк.

Ты зачем так про Лунёва?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#7  Blessing  Спб (Сегодня, 20:06)
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Marlboro
Светлана, твой Саша дырявый, ты в курсе? )

Он полевой игрок, а не вратарь, пенёк.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#6  Ziggy  Йошкар-Ола (Сегодня, 20:02)
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Он ещё не прошёл. Хотя бы эти 2 месяца должен принять и осознать.


--------------------
Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
#5  Antip7   (Сегодня, 19:59)
  • -2
  •  (2)

Друзья наркоманы говорят, что не смогли бы так прожить? Да ну ладно.. после курса от зависимости, можно и спортсменом даже стать.. наверняка
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#4  Урал  Магадан (Сегодня, 19:59)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
тысячи людей сидят за аналогичные преступления и наверняка тоже не могут без чего-либо жить,но ведь сидят,чем же ваш сынуля лучше...
Регистрация: 9.01.2015 [жалоба]
#3  Barmaley   (Сегодня, 19:55)
  • -2
  •  (2)
online

:Спортзал разрешат и тренершу по фитнесу из Зенита будут возить на тренировки. 400 рублей в час.blush А вот пусть и расскажет паханам, которые всю жизнь страдают за решеткой, через что он прошел. Там люди с понятиями. Разберутся и помогут. Главное чтобы не жлобился со своими миллионами. Ну а маме , то что останется.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#2  Marlboro  Москва (Сегодня, 19:50)
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Светлана, твой Саша дырявый, ты в курсе? )


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Зениту - Слава ! Вперьееееть - Зенииить !
p.s. Почему болельщики зенита - стукачи?
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#1  ajax101  Москва (Сегодня, 19:35)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
сейчас отсидит 2 месяца, потом суд и лагерь. Там тоже в футбол играют!
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
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