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Глава комитета по этике РФС: запрос Лебедева по Кокорину и Мамаеву был неофициальный

Глава комитета по этике РФС Семен Андреев прокомментировал запрос члена исполком РФС Игоря Лебедева по делу полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина.

"На данный момент комитет по этике не получал официальных запросов рассмотреть дело Александра Кокорина и Павла Мамаева. Игорь Лебедев не имеет права отправлять нам запрос, комитет рассматривает документы, принятые от президента РФС, исполкома РФС, бюро исполкома РФС и руководителей ассоциаций и лиг. Решение Лебедева обратиться в комитет по этике – его частная инициатива", - цитирует Андреева "Р-Спорт".
Теги: Лебедев Кокорин Мамаев
Сегодня, 22:08
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#1  avnik  море (Сегодня, 22:33)
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Болеет за:
«Спартак»
Ха-ха...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
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