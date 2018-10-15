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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Василий Уткин: боже мой, ну какие же Кокорин, Мамаев и Глушаков в конце концов лохи!
Известный спортивный журналист и комментатор Василий Уткин прокомментировал ситуацию с арестом форварда "Зенита" Александра Кокорина и Павла Мамаева. Также Уткин высказался о хавбеке "Спартака" Денисе Глушакове, который не выполнил решения суда об аресте его счетов при процессе развода.
"Мне по фигу, что произойдёт с Кокориным и Мамаевым. В конце концов никто не собирается отнимать у них руку или ногу. Они здоровые, молодые люди и в крайнем случае могут сделать успешную карьеру в такси или официантами в ресторане. Возможно, кто-то из них когда-нибудь остановит пьяный дебош.
Мама братьев Кокориных и папа Павла Мамаева примерно в один голос разными словами говорят: Для вас это шоу, а для нас — драматическое событие. Как вы можете себя так вести, травить? Друзья мои, это же ваши дети, ведь вы их так воспитывали. И сейчас ваша жизнь терпит крах. Не в последнюю очередь потому, что вы все невероятно жадные.
Что роднит Кокорина, Мамаева и Глушакова? Ни у кого из них нет агента. Когда у людей всё хорошо, они начинают думать, что им незачем содержать квалифицированного помощника. Ещё месяц назад Глушаков был известен как капитан "Спартака", а сейчас он известен как капитан "Спартака", переведённый в дубль, как муж, разводящийся со своей женой, забравший у неё все драгоценности и сумки, которые он ей дарил. Интересно, что с ними Денис собирается сделать? Он собирается подарить их другим подругам, сдать в комиссионку, расплавить и вставить в виде зубов?
Всё это и есть нравы. Знаете, есть такое выражение — обезьяна с гранатой. А есть ещё обезьяннее — лох с деньгами. Всё красиво, всё хорошо, и кубики есть на прессе. Боже мой, ну какие же они в конце концов лохи! Это ведь только трое, которые случайно оказались на поверхности нашего внимания. Все трое — с большим опытом выступления за сборную России, все трое — лидеры своих клубов, все трое — уже совершенно не молодые люди, которые, казалось бы, имеют жизненный опыт. Вот на этом базируется их жизненный успех", - сказал Уткин.
"Мне по фигу, что произойдёт с Кокориным и Мамаевым. В конце концов никто не собирается отнимать у них руку или ногу. Они здоровые, молодые люди и в крайнем случае могут сделать успешную карьеру в такси или официантами в ресторане. Возможно, кто-то из них когда-нибудь остановит пьяный дебош.
Мама братьев Кокориных и папа Павла Мамаева примерно в один голос разными словами говорят: Для вас это шоу, а для нас — драматическое событие. Как вы можете себя так вести, травить? Друзья мои, это же ваши дети, ведь вы их так воспитывали. И сейчас ваша жизнь терпит крах. Не в последнюю очередь потому, что вы все невероятно жадные.
Что роднит Кокорина, Мамаева и Глушакова? Ни у кого из них нет агента. Когда у людей всё хорошо, они начинают думать, что им незачем содержать квалифицированного помощника. Ещё месяц назад Глушаков был известен как капитан "Спартака", а сейчас он известен как капитан "Спартака", переведённый в дубль, как муж, разводящийся со своей женой, забравший у неё все драгоценности и сумки, которые он ей дарил. Интересно, что с ними Денис собирается сделать? Он собирается подарить их другим подругам, сдать в комиссионку, расплавить и вставить в виде зубов?
Всё это и есть нравы. Знаете, есть такое выражение — обезьяна с гранатой. А есть ещё обезьяннее — лох с деньгами. Всё красиво, всё хорошо, и кубики есть на прессе. Боже мой, ну какие же они в конце концов лохи! Это ведь только трое, которые случайно оказались на поверхности нашего внимания. Все трое — с большим опытом выступления за сборную России, все трое — лидеры своих клубов, все трое — уже совершенно не молодые люди, которые, казалось бы, имеют жизненный опыт. Вот на этом базируется их жизненный успех", - сказал Уткин.
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