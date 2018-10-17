Кантемир Берхамов пропустит матч со "Спартаком"

Футболисты тульского "Арсенала" с завтрашнего дня приступают к подготовке к выездной игре 11-го тура чемпионата России со "Спартаком".Среди потерь значится полузащитник Кантемир Берхамов, который получил повреждение ноги 5-го октября в матче 10-го тура чемпионата России с "Уфой". Срок восстановления составит три недели.Матч "Спартак" – "Арсенал" состоится в воскресенье в 16:30.