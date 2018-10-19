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Сергей Андреев: вполне допускаю, что "Ростов" победит "Локомотив" на выезде

Бывший наставник "Ростова" Сергей Андреев поделился ожиданиями от предстоящего матча ростовчан на выезде с "Локомотивом".

Несмотря на поражение, "Ростов" имел преимущество в матче с "Оренбургом", оказывал давление на оборону соперника. Уже понятно, что у команды проблемы с командами, которые играют вторым номером.

Против "Локомотива" в этом смысле будет легче – я вполне допуска, что ростовчане увезут три очка из московского выезда", - цитируют Андреева "Известия".
Теги: Ростов Локомотив Андреев
Сегодня, 09:12
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#3  Сибирячок   (Сегодня, 09:43)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Александр Мишу
Проиграет без вариантов, старик за место держится зубами и двумя руками.

Видимо, он выйдет на поле сам, что бы держать соперников зубами.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 09:30)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Проиграет без вариантов, старик за место держится зубами и двумя руками.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#1  Looka  Ростов-на-Дону (Сегодня, 09:16)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Ростов»
Очень хотелось бы!


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Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008 [жалоба]
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