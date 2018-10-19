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Защита продолжит оспаривать арест Александра Кокорина

Защита продолжит оспаривать решение об аресте футболиста Александра Кокорина, обвиняемого в хулиганстве, сообщил РИА Новости президент адвокатского бюро А-ПРО Олег Попов.

"Мы по-прежнему считаем содержание под стражей нашего подопечного слишком суровой мерой пресечения, поскольку бытовой конфликт между двумя людьми не может быть квалифицирован как хулиганство. Мы будем обжаловать данное решение суда в вышестоящей инстанции", - сказал он.

Свой проступок футболист в полной мере осознает, "сожалеет о том, что ударил господина Пака, за что неоднократно принес свои извинения и в ту злополучную ночь в кафе, и публично через средства массовой информации, и во время очной ставки", заявил Попов.
Теги: Кокорин
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