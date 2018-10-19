Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Виктор Гончаренко: ЦСКА нужно было сыграть умно

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в эфире телеканала "Матч Премьер" прокомментировал победу над "Анжи" (2:0) в 11-м туре чемпионата России.

"Нам надо было сыграть нестандартно и быстро в районе штрафной площади "Анжи". И до первого мяча мы имели предпосылки, чтобы забить. После первого мяча наша задача упростилась. Нам надо было играть умно, контролировать мяч, что мы и сделали", - сказал Гончаренко.
Теги: Гончаренко ЦСКА Анжи
Сегодня, 20:32
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(3)
#1  miktar   (Сегодня, 20:36)
  • 0
  •  (0)

Этот сезон пусть будет, как будет. КОМАНДУ вырасти.


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.