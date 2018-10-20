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Сальваторе Боккетти: сделаем все возможное, чтобы выиграть чемпионат

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти выразил мнение, что его команде по силам выиграть чемпионат в этом сезоне.

"Сейчас в РПЛ нет слабых соперников, все борются, но, думаю, если мы будем показывать свой футбол, играть так, как мы делали это, например, в матче с "Вильярреалом", то всё будет хорошо.

Сделаем всё возможное, чтобы выиграть чемпионат. У нас всё для этого есть", — цитирует Боккетти официальный сайт красно-белых.

После 10 туров РПЛ "Спартак" располагается на шестом строчке в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Зенита" на 7 очков.
Теги: Боккетти Спартак
Сегодня, 12:11
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(2)
#4  zenitchik123   (Сегодня, 12:44)
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  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
высоковато спартачок забрался...аж на четвёртом месте, пора опускать на дно свиней confused
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#3  Гастэряну   (Сегодня, 12:43)
  • +1
  •  (5)

по его словам выходит, что пропустить треху от резерва испанцев для пищевика уже достижение.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
#2  tar-tas  Moskwa (Сегодня, 12:15)
  • -7
  •  (9)

Цитата: soloz
Свиней Опять понеслоооо...


А у козлов запор?


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
#1  soloz   Россия (Сегодня, 12:13)
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
sweat_smile joy Свиней Опять понеслоооо...
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
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