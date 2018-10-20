Костас Манолас: я был очень близок к переходу в "Зенит", но в контракте были какие-то рубли

Защитник "Ромы" Константинос Манолас рассказал, что был близок к переходу в "Зенит"."Я рад, что продлил контракт, мне кажется, что я заслужил это. Помню я был близок к переходу в "Зенит", но в контракте у меня была зарплата в каких-то рублях. Это их местная валюта.Я попросил их поменять на доллары, но они отказались. Через пару дней они передумали, но я уже принял решение остаться в "Роме". Это судьба", - рассказал грек.