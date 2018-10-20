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Костас Манолас: я был очень близок к переходу в "Зенит", но в контракте были какие-то рубли

Защитник "Ромы" Константинос Манолас рассказал, что был близок к переходу в "Зенит".

"Я рад, что продлил контракт, мне кажется, что я заслужил это. Помню я был близок к переходу в "Зенит", но в контракте у меня была зарплата в каких-то рублях. Это их местная валюта.

Я попросил их поменять на доллары, но они отказались. Через пару дней они передумали, но я уже принял решение остаться в "Роме". Это судьба", - рассказал грек.

Football Italia
Теги: Зенит Рома Манолас
Сегодня, 14:57
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(2)
#5  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:15)
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  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Kolpino2
Даже интересно, от кого исходила идея про рубли?

мутко
В связи с ситуацией последнее время почти все контракты, около 70 процентов, заключаются в рублях. Это в премьер-лиге. ФНЛ и ПФЛ давно перешли исключительно на рубли.

Если контракт футболиста не привязан к валюте, то курс его никак не касается. Как получал в рублях согласно договору так и получает. Но у крутых легионеров вроде Квинси Промеса и топовых россиян, как Роман Зобнин, контракты все равно привязаны к евро. Это для того, чтобы все были в равных условиях. Каждый из них получает деньги в рублях, но по расчету курса ЦБ на день выплаты зарплаты.


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Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#4  ctdthysqjktym  Екатеринбург (Сегодня, 16:06)
  • -1
  •  (1)

Надо было попросить заменить рубли на кубометры.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
#3  Virgil Cane  CSA (Сегодня, 15:53)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ливерпуль»
"Я почти подписал контракт со станцией Мирный, но в контракте зарплата была в каких-то пингвинах. Я-то попросил в монгольских тугриках, но мне сказали, что кроме пингвинов у них ничего нет, да и тех уже почти всех сожрали. Потом, правда, передумали и предложили кусок льда с замороженным трупом инопланетянина, но я к тому времени уже подписал контракт с ФК Улан-Батор..."


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96 YNBF
Регистрация: 8.07.2008 [жалоба]
#2  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 15:13)
  • +2
  •  (2)

Цитата: xxd
зарплата в каких-то рублях

А он хотел в каких-то долларах.

поменять на доллары, но они отказались. Через пару дней они передумали
Поняли, что сморозили глупость. Даже интересно, от кого исходила идея про рубли?
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
#1  xxd   (Сегодня, 15:10)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
зарплата в каких-то рублях

laughing laughing
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
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