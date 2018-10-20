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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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14:57
Костас Манолас: я был очень близок к переходу в "Зенит", но в контракте были какие-то рубли (5)
Костас Манолас: я был очень близок к переходу в "Зенит", но в контракте были какие-то рубли (5)
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Глушаков - единственный из состава "Спартака" отдал дань памяти жертвам трагедии на игре с "Харлемом" (3)
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Костас Манолас: я был очень близок к переходу в "Зенит", но в контракте были какие-то рубли
Защитник "Ромы" Константинос Манолас рассказал, что был близок к переходу в "Зенит".
"Я рад, что продлил контракт, мне кажется, что я заслужил это. Помню я был близок к переходу в "Зенит", но в контракте у меня была зарплата в каких-то рублях. Это их местная валюта.
Я попросил их поменять на доллары, но они отказались. Через пару дней они передумали, но я уже принял решение остаться в "Роме". Это судьба", - рассказал грек.
Football Italia
"Я рад, что продлил контракт, мне кажется, что я заслужил это. Помню я был близок к переходу в "Зенит", но в контракте у меня была зарплата в каких-то рублях. Это их местная валюта.
Я попросил их поменять на доллары, но они отказались. Через пару дней они передумали, но я уже принял решение остаться в "Роме". Это судьба", - рассказал грек.
Football Italia
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