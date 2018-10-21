Михаил Левашов - об оскорбительных кричалках фанатов "Спартака": давно не слышал таких приятных слов

Голкипер тульского "Арсенала" Михаил Левашов высказался о победе над "Спартаком" (3:2), а также прокомментировал оскорбительные кричалки болельщиков красно-белых.- Оскорбительные кричалки? Я их услышал только в конце. Наверное, более приятных слов в свой адрес давно не слышал. Спасибо ребятам.- Мы хотели от своей игры отталкиваться, выходили играть в футбол, биться за болельщиков и друг за друга. Соблюдали игровую дисциплину. Знали, как обороняться. Выбегали в атаки тоже неплохо.Второй гол "Спартака" очень расстроил. За минуту до этого они уже выбегали в контратаку. Я кричал ребятам, чтобы не давали выбегать им, чтобы не пропустить быструю контратаку. Но нас этот гол подхлестнул, нам надо было идти вперёд. Для нашей команды это историческая игра. Впервые играл против "Спартака". Впервые забили "Спартаку" на выезде, выиграли впервые.- Мы заслужили победу, считаю. "Спартак" может думать, что они не заслужили проиграть, но мы выиграли, значит заслужили.- Показалось, да. Обсудили это с ребятами. Но тут вопрос в том - готов ли он был на 90 минут. Это дело тренера и команды, не нам это решать. Пусть они сами разбираются.