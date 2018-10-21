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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Оренбург
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19:50
Михаил Левашов - об оскорбительных кричалках фанатов "Спартака": давно не слышал таких приятных слов
Михаил Левашов - об оскорбительных кричалках фанатов "Спартака": давно не слышал таких приятных слов
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Михаил Левашов - об оскорбительных кричалках фанатов "Спартака": давно не слышал таких приятных слов
Голкипер тульского "Арсенала" Михаил Левашов высказался о победе над "Спартаком" (3:2), а также прокомментировал оскорбительные кричалки болельщиков красно-белых.
- Оскорбительные кричалки? Я их услышал только в конце. Наверное, более приятных слов в свой адрес давно не слышал. Спасибо ребятам.
- Как игра во втором тайме перевернулась в вашу пользу? Почему не дали "Спартаку" ничего создать?
- Мы хотели от своей игры отталкиваться, выходили играть в футбол, биться за болельщиков и друг за друга. Соблюдали игровую дисциплину. Знали, как обороняться. Выбегали в атаки тоже неплохо.
Второй гол "Спартака" очень расстроил. За минуту до этого они уже выбегали в контратаку. Я кричал ребятам, чтобы не давали выбегать им, чтобы не пропустить быструю контратаку. Но нас этот гол подхлестнул, нам надо было идти вперёд. Для нашей команды это историческая игра. Впервые играл против "Спартака". Впервые забили "Спартаку" на выезде, выиграли впервые.
- Победа заслуженная?
- Мы заслужили победу, считаю. "Спартак" может думать, что они не заслужили проиграть, но мы выиграли, значит заслужили.
- Не показалось, что "Спартак" сдал после замены Еременко?
- Показалось, да. Обсудили это с ребятами. Но тут вопрос в том - готов ли он был на 90 минут. Это дело тренера и команды, не нам это решать. Пусть они сами разбираются.
Rusfootball.info
- Оскорбительные кричалки? Я их услышал только в конце. Наверное, более приятных слов в свой адрес давно не слышал. Спасибо ребятам.
- Как игра во втором тайме перевернулась в вашу пользу? Почему не дали "Спартаку" ничего создать?
- Мы хотели от своей игры отталкиваться, выходили играть в футбол, биться за болельщиков и друг за друга. Соблюдали игровую дисциплину. Знали, как обороняться. Выбегали в атаки тоже неплохо.
Второй гол "Спартака" очень расстроил. За минуту до этого они уже выбегали в контратаку. Я кричал ребятам, чтобы не давали выбегать им, чтобы не пропустить быструю контратаку. Но нас этот гол подхлестнул, нам надо было идти вперёд. Для нашей команды это историческая игра. Впервые играл против "Спартака". Впервые забили "Спартаку" на выезде, выиграли впервые.
- Победа заслуженная?
- Мы заслужили победу, считаю. "Спартак" может думать, что они не заслужили проиграть, но мы выиграли, значит заслужили.
- Не показалось, что "Спартак" сдал после замены Еременко?
- Показалось, да. Обсудили это с ребятами. Но тут вопрос в том - готов ли он был на 90 минут. Это дело тренера и команды, не нам это решать. Пусть они сами разбираются.
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