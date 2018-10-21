Источник: судьбу Карреры будет лично решать президент "Лукойла" Вагит Алекперов

По информации источника, "Спартак" еще не принял окончательного решения по поводу отставки главного тренера команды Массимо Карреры.Последнее слово в принятии этого решения - за президентом "Лукойла" Вагитом Алекперовым.Во вторник должно состояться заседание совета директоров "Спартака", на котором будут обсуждаться различные варианты выхода из кризиса.