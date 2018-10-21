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Источник: судьбу Карреры будет лично решать президент "Лукойла" Вагит Алекперов

По информации источника, "Спартак" еще не принял окончательного решения по поводу отставки главного тренера команды Массимо Карреры.

Последнее слово в принятии этого решения - за президентом "Лукойла" Вагитом Алекперовым.

Во вторник должно состояться заседание совета директоров "Спартака", на котором будут обсуждаться различные варианты выхода из кризиса.

Sport24
Теги: Спартак Каррера
Вчера, 23:05
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(2)
#12  zenit47  СПБ (Сегодня, 00:24)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
cska1971,
С языка снял, свиньи вы ещё у Гербалайф разрешения спросите
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
#11  Хитрый Лис  Петроград (Вчера, 23:52)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SPV 77
Это стало понятно с концовки прошлого чемп

Очередной тренеришка, в общем. Пойдет в Европу никому не нужные говночашки брать.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#10  SPV 77  Брянск (Вчера, 23:50)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lokoflesh
что Каррера средненький тренер

Это стало понятно с концовки прошлого чемпа, Федун просто не хотел его убирать раньше из за слепой любви к итальянцу фанатки и дилетантов болел, составляющих основную массу на Открытии.
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
#9  cska1971  Москва (Вчера, 23:35)
  • +4
  •  (8)

А че говорят, что Лукойл "просто спонсор", а Спартак - частная команда Федуна, которая содержится на его "личные деньги"?
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#8  Хитрый Лис  Петроград (Вчера, 23:33)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Глушакова на царство.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#7  капля никотина  Москва (Вчера, 23:30)
  • -1
  •  (3)
online

Подкидыванием монетки
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#6  Agasphere  Москва (Вчера, 23:28)
  • -2
  •  (4)
online

Уважаемый товарищ Аликперов!
Просим всем трудовым коллективом "ЛукОйла" не отрубать голову Максимке прилюдно на Лобном месте Красной площади, дабы не смущать лика Василия Блаженного, и не расправляться с ним тайно или прилюдно иными способами, а токмо отпустить на родину, в родную ему фрязинщину, чтобы там подыскал себе новый контракт в серии (А, B, C - нужное подчеркнуть). heart_eyes
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
#5  P. Holmberg  Eskilstuna (Вчера, 23:26)
  • -2
  •  (8)
online

Вагит Алекперов- это такой усатый кавказец с трубкой Гецеговины Флор? )))

" Я думаю, что таварыща Карэру нужна расстрэлять, как врага народа , врэдителя и агэнта Мусалини"


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#4  Lokoflesh  Third From The Sun (Вчера, 23:24)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Нужно признать, что Каррера средненький тренер, которого можно хвалить только за один сезон, когда команда рвала попу, чтобы реабилитироваться после очередного вылета из еврокубков.
Денег он много не потребует, чел он вроде идейный, а ситуацию он не контролирует.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#3  SPV 77  Брянск (Вчера, 23:22)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Бредятина редкая
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
#2  sparwik53  Виктор (Вчера, 23:21)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Скоро Массимо вырвется на свободу, порадуемся за человека.
Надо отдать должное, учитывая место работы, он очень здорово отработал, остальным его десяти предшественникам, такое даже и близко не снилось. А вот ему снилось, и будет сниться, только теперь уже, после снятия оков, в кошмарном сне.

Это ты из истории Манчини с Зенитом сделал такой вывод.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#1  Blessing  Спб (Вчера, 23:12)
  • -3
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Скоро Массимо вырвется на свободу, порадуемся за человека.
Надо отдать должное, учитывая место работы, он очень здорово отработал, остальным его десяти предшественникам, такое даже и близко не снилось. А вот ему снилось, и будет сниться, только теперь уже, после снятия оков, в кошмарном сне.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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