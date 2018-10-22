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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Обидчики фаворитов. Сборная лучших игроков 11-го тура
Очередной тур российской премьер-лиги подарил целый ряд сенсаций - "Динамо" минимально обыграло "Зенит", "Спартак" встречался дома с "Арсеналом" и остался без очков, а грозненский "Ахмат" на выезде обыграл "Краснодар". О главных героях этих необычных и непростых побед - в нашей традиционной рубрике.
Михаил Филиппов, "Енисей"
У голкипера красноярской команды было достаточно работы в игре против "Оренбурга": защитники Аленичева не очень уверенно справлялись со своими обязанностями, позволяя нападающим противников выходить на ударные позиции. При этом они еще и сами пару раз чуть было не срезали мяч в собственные же ворота под давлением уральцев. Филиппов, в отличие от них, этого давления не замечал (или просто спокойно с ним справлялся), хладнокровно отработал все рабочие эпизоды и пару раз выручил. Именно благодаря голкиперу Красноярску удалось зацепиться за ничейный результат.
Кирилл Комбаров, "Арсенал"
Комбаров (простите) здорового человека. В отличие от своего брата, по итогам этих выходных принес болельщикам своего клуба больше положительных эмоций. Нельзя сказать, что матч против "Спартака" у тульского Комбарова получился идеальным, но свой фланг он закрыл, полезно исполнял стандарты, да и вообще провел очень качественный матч в большинстве компонентов. Но на фоне неудачного родственника эта игра Кирилла выглядит как ослепительный перфоманс.
Бранислав Иванович, "Зенит"
Да, питерцы проиграли, причем сильнее их оказался соперник, который существенно уступал "Зениту" в классе, но вряд ли в этом можно обвинить сербского центрального защитника. Забитый мяч пришел не из его зоны - за набегающим Черных не успел Смольников (плюс забегание за спину проворонил Оздоев), - а больше моментов практически не было (за исключением прострела с правого фланга и неточного удара Черных). Неплохая заслуга, учитывая, что "Зенит" играл в меньшинстве.
Кроме этого, на последних минутах, когда Иванович перешел на фланг, стало очевидно, что пожилой (в футбольном плане) серб полезнее на бровке, чем Смольников и Мак вместе взятые.
Соломон Кверквелия, "Локомотив"
С грузинским центрдефом "железнодорожников" все намного проще - он не допускал страшных ошибок в течение матча с "Ростовом", а в тот момент, когда чемпионы забивали победный мяч, оказался в нужное время в чужой штрафной - и сумел воспользоваться ошибкой Абаева, отбившего снаряд прямо перед собой. Единственный неприятный момент - Сабу пролетел мимо мяча, когда "Ростов" сравнивал, но вряд ли этот момент стоит считать прямо-таки грубой помаркой.
Тони Шуньич, "Динамо"
Образцовая игра для центрального защитника. Шуньич на пару с Хольменом сдержал Дзюбу, что по нынешним временам заслуга почетная, но при этом, в отличие от партнера-шведа, провел игру куда более ровно - Тони пришлось пару раз исправлять ошибки за своим одноклубником. "Динамо" победило во многом из-за игры защитников: особенно это сказалось сразу после гола, когда питерцам удалось организовать полноценный навал.
Милад Мохаммади, "Ахмат"
Превосходство грозненцев на левом фланге держалось долго и прочно. Мохаммади действовал против Стоцкого и на все сто процентов переиграл россиянина - левый защитник "Ахмата" отдал две потенциально голевые передачи, но Иванов и Мбенг уверенно их запороли. И пусть единственный гол встречи был забит без участия иранца - он один из главных героев матча против "Краснодара".
Даниил Лесовой, "Арсенал"
Тот, кто сделал из Дмитрия Комбаров на ближайшие дни самого ненавидимого футболиста в России. Представитель тульской команды терзал и чуть ли не издевался на когда-то одним из главных фланговых защитников с отечественным паспортом.
Помимо продуктивности, благодаря которой мяч у "Арсенала" регулярно проходил по правой бровке, Даниил отметился и результативной - второй забитый мяч "пушкарей" записан на Лесового.
Никола Влашич, ЦСКА
Блестящий хорват, которого так удачно прихватили "армейцы", уже не удивляет своими успехами. Все-таки после отличной игры против мадридского "Реала", наверное, не стоит поражаться из-за победного гола в ворота "Анжи". И все-таки - очередной продуктивный матч хорвата и очень симпатичный гол, который стал победным.
Огнен Ожегович, "Арсенал"
Один из главных героев в составе туляков. Заработал пенальти - не реализовал его, но сыграл на добивании, что, в принципе, можно приравнять к удачному исполнению одиннадцатиметрового. Очень неплохо боролся - постоянно цеплялся за любые мячи, навязывал борьбу защитникам. Главная причина отвратительного выступления Кутепова - в первую очередь, именно действия на футбольном поле Ожеговича.
Исмаэл, "Ахмат"
Автор единственного гола в противостоянии "Ахмата" и "Краснодара". Центральный полузащитник провел хорошую игру, но в данном случае главная его заслуга именно результативный выстрел, заставший Синицына врасплох.
Зе Луиш, "Спартак"
Да, в составе еще один футболист проигравшей команды. Но все-таки форвард "красно-белых" отличился дважды - его ли вина в том, что Кутепов вместе с Комбаровым и Петковичем решили посмотреть на то, как их партнеры будут справляться, если они не будут делать ничего полезного в игровом плане. Того, что сделал Зе Луиш было вполне достаточно для победы, свою задачу он выполнил полностью.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
фото: РИА
livesport.ru
Михаил Филиппов, "Енисей"
У голкипера красноярской команды было достаточно работы в игре против "Оренбурга": защитники Аленичева не очень уверенно справлялись со своими обязанностями, позволяя нападающим противников выходить на ударные позиции. При этом они еще и сами пару раз чуть было не срезали мяч в собственные же ворота под давлением уральцев. Филиппов, в отличие от них, этого давления не замечал (или просто спокойно с ним справлялся), хладнокровно отработал все рабочие эпизоды и пару раз выручил. Именно благодаря голкиперу Красноярску удалось зацепиться за ничейный результат.
Кирилл Комбаров, "Арсенал"
Комбаров (простите) здорового человека. В отличие от своего брата, по итогам этих выходных принес болельщикам своего клуба больше положительных эмоций. Нельзя сказать, что матч против "Спартака" у тульского Комбарова получился идеальным, но свой фланг он закрыл, полезно исполнял стандарты, да и вообще провел очень качественный матч в большинстве компонентов. Но на фоне неудачного родственника эта игра Кирилла выглядит как ослепительный перфоманс.
Бранислав Иванович, "Зенит"
Да, питерцы проиграли, причем сильнее их оказался соперник, который существенно уступал "Зениту" в классе, но вряд ли в этом можно обвинить сербского центрального защитника. Забитый мяч пришел не из его зоны - за набегающим Черных не успел Смольников (плюс забегание за спину проворонил Оздоев), - а больше моментов практически не было (за исключением прострела с правого фланга и неточного удара Черных). Неплохая заслуга, учитывая, что "Зенит" играл в меньшинстве.
Кроме этого, на последних минутах, когда Иванович перешел на фланг, стало очевидно, что пожилой (в футбольном плане) серб полезнее на бровке, чем Смольников и Мак вместе взятые.
Соломон Кверквелия, "Локомотив"
С грузинским центрдефом "железнодорожников" все намного проще - он не допускал страшных ошибок в течение матча с "Ростовом", а в тот момент, когда чемпионы забивали победный мяч, оказался в нужное время в чужой штрафной - и сумел воспользоваться ошибкой Абаева, отбившего снаряд прямо перед собой. Единственный неприятный момент - Сабу пролетел мимо мяча, когда "Ростов" сравнивал, но вряд ли этот момент стоит считать прямо-таки грубой помаркой.
Тони Шуньич, "Динамо"
Образцовая игра для центрального защитника. Шуньич на пару с Хольменом сдержал Дзюбу, что по нынешним временам заслуга почетная, но при этом, в отличие от партнера-шведа, провел игру куда более ровно - Тони пришлось пару раз исправлять ошибки за своим одноклубником. "Динамо" победило во многом из-за игры защитников: особенно это сказалось сразу после гола, когда питерцам удалось организовать полноценный навал.
Милад Мохаммади, "Ахмат"
Превосходство грозненцев на левом фланге держалось долго и прочно. Мохаммади действовал против Стоцкого и на все сто процентов переиграл россиянина - левый защитник "Ахмата" отдал две потенциально голевые передачи, но Иванов и Мбенг уверенно их запороли. И пусть единственный гол встречи был забит без участия иранца - он один из главных героев матча против "Краснодара".
Даниил Лесовой, "Арсенал"
Тот, кто сделал из Дмитрия Комбаров на ближайшие дни самого ненавидимого футболиста в России. Представитель тульской команды терзал и чуть ли не издевался на когда-то одним из главных фланговых защитников с отечественным паспортом.
Помимо продуктивности, благодаря которой мяч у "Арсенала" регулярно проходил по правой бровке, Даниил отметился и результативной - второй забитый мяч "пушкарей" записан на Лесового.
Никола Влашич, ЦСКА
Блестящий хорват, которого так удачно прихватили "армейцы", уже не удивляет своими успехами. Все-таки после отличной игры против мадридского "Реала", наверное, не стоит поражаться из-за победного гола в ворота "Анжи". И все-таки - очередной продуктивный матч хорвата и очень симпатичный гол, который стал победным.
Огнен Ожегович, "Арсенал"
Один из главных героев в составе туляков. Заработал пенальти - не реализовал его, но сыграл на добивании, что, в принципе, можно приравнять к удачному исполнению одиннадцатиметрового. Очень неплохо боролся - постоянно цеплялся за любые мячи, навязывал борьбу защитникам. Главная причина отвратительного выступления Кутепова - в первую очередь, именно действия на футбольном поле Ожеговича.
Исмаэл, "Ахмат"
Автор единственного гола в противостоянии "Ахмата" и "Краснодара". Центральный полузащитник провел хорошую игру, но в данном случае главная его заслуга именно результативный выстрел, заставший Синицына врасплох.
Зе Луиш, "Спартак"
Да, в составе еще один футболист проигравшей команды. Но все-таки форвард "красно-белых" отличился дважды - его ли вина в том, что Кутепов вместе с Комбаровым и Петковичем решили посмотреть на то, как их партнеры будут справляться, если они не будут делать ничего полезного в игровом плане. Того, что сделал Зе Луиш было вполне достаточно для победы, свою задачу он выполнил полностью.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
фото: РИА
livesport.ru
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